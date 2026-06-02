Cemre Nayir ilk duruşmada adli kontrolle tahliye edildi

Sosyalistlere yönelik operasyonda 3 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra ‘örgüt üyeliği suçlamasıyla’ tutuklanan Polen Ekoloji Derneği Başkanı Cemre Nayir bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Nayir, Çağlayan'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Marmara (Silivri) Cezaevinden getirildi.

Duruşma kimlik tespitiyle başladı. Sonrasında Nayir iddianameye karşı savunma yaptı.

İddianameyi incelediğini belirten Nayir “Birden fazla kez okumama rağmen iddianameden hiçbir şey anlamadım. İddia makamı sadece para transferlerini koymuş. Suçluluğumu kanıtlayan deliller yok.” dedi.

"Trajikomik iddianame"

Ardından avukatı Azad Katar söz aldı. İddianamede yazılanların net bir şekilde algılanmadığından bahsetti. Savcılık makamının iddianameyi savruk bir şekilde hazırlandığını söyledi. İddiaların delillendirilmediğinden bahsetti:

“İddianamede ne tarihler ne de kişiler belli. Bir gizem katılmış iddianamenin içeriğine. Bu aşamada müvekkil tarih ve kişi bilgisi olmadan ne gibi bir savunma hazırlayabilir.

MASAK raporunda 12 şahısla 17 para transferinden bahsediliyor ama hangi eylemde niçin kullandığı bilgisi yok. Örgüt üyeliğini kanıtlayan net bir durum yok.

Tape kayıtlarından bahsediliyor, bu kayıtların dökümü yok. Başkanı olduğu derneğin tabela söküm ve takımı için yaptığı telefon görüşmesiyle suçlanıyor.

Yine aynı şekilde iddianamede bir dokümandan bahsediliyor. Ancak bu müvekkilin defteri. İddianamede sanki bir dijital materyalmiş gibi lanse edilmiş.

İddianameyi sadece trajikomik bulduğumu söyleyebilirim.

Sosyal medya paylaşımları için de içeriğin hiçbir şekilde iddianamede yer alamadığını görüyoruz. Müvekkilin paylaşımları Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) paylaşımlarının retweet edilmiş hali. ESP, Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş, meşru bir parti. Seçimlere katılabilen, vatandaşın oy kullanabildiği bir parti. Kaldı ki içerikler içerisinde suç unsuru da mevcut değil. Söz konusu paylaşımlarda örgütün paylaşımlarını meşru gösterecek bir beyan da mevcut değil.

Örgüt üyeliği suçunun unsurları nettir. Yargıtay’a göre hiyerarşik yapının içinde bulunması, temsiliyetini örgüte vermesi, kod adı kullanması ve organik bağın bulunması gerekli. Ama bu dosyada bunların hiçbiri yok.

Müvekkilin örgüt üyesi olduğunu gösterir somut bir durum söz konusu değil. Bu aşamada tahliyesini talep ediyoruz.”

Mahkeme Azad Katar’ın beyanlarının ardından duruşmaya 10 dakika ara verdi. Aradan sonra da kararını açıklayan heyet Cemre Nayir’in adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme hükmü uyguladı.

Nayir’in bugün Marmara (Silivri)B Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniyor.

