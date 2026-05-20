İtalyan Lisesi’ndeki grevi sonlandırmak için Bakanlık devrede: Okul yönetimine 1 hafta süre

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan ve Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlü 14 Türkiyeli öğretmenin ücretler ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine karşı yürüttükleri grev 108. gününe girdi.

Okul yönetimi ve İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmaya yanaşmadığı sürece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müdahil olarak devreye girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 15 Mayıs’ta Bakanlıkta bir toplantı yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, Özel İtalyan Lisesi ve Tez-Koop-İş temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığındaki toplantıda, Bakanlık adına Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay ve Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Altun, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer, Tez-Koop-İş adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt ve Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Durmuş yer aldı. Özel İtalyan Lisesi’ni ise lise müdürü ve avukatları temsil etti.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, 26 Mart 2026’da sözlü olarak üzerinde uzlaşıldığı belirtilen ancak imzalanmayan toplu iş sözleşmesi tutanağı gündeme geldi.

bianet’in ulaştığı kaynaklara göre Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, okul yönetimine üzerinde sözlü olarak uzlaşılan ancak bir türlü imzalanmayan toplu iş sözleşmesine esas teşkil eden toplantı tutanağının neden imzalanmadığını ve sürecin neden tıkandığını sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de Anayasa’nın eğitim hakkı ve grev hakkını düzenleyen maddelerine atıfla, bu iki hakkın karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Özel İtalyan Lisesi yöneticileri de tutanağı imzalama yetkisinin “İtalya devletinde” olduğunu ileri sürdü. Buna karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu yetkinin lise müdüründe olduğunu belirterek, tutanağın Türkiye hukukuna göre geçerli bir belge olarak düzenlenip imzalanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik toplantıda İtalya Konsolosluğu tarafından imzalanması için sendikaya dayatılan metnin “hukuki sonuç doğurmayacağı” gerekçesiyle kabul edilemez olduğunu da bildirdi.

Sonuç olarak Bakan Yardımcısı, biçimsel olarak Türkiye hukukunda geçerliliği olacak şekilde revize edilmiş bir tutanağın, Tez-Koop-İş tarafından hazırlanarak Özel İtalyan Lisesi Müdürlüğü ile İtalyan Konsolosluğu’na gönderilmesine ve İtalya tarafınca imzalanması için 1 haftalık bir süre tanınmasına karar verildiğini bildirerek toplantıyı sonlandırdı.

Tez-Koop-İş, revize edilen tutanağın Özel İtalyan Lisesi Müdürlüğü ve İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu’na gönderildiğini açıkladı.

