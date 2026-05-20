ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 15:27 20 Mayıs 2026 15:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 15:35 20 Mayıs 2026 15:35
Okuma Okuma:  3 dakika

“Altı aydır görüş ve telefon hakkını kullanamıyoruz”

Şakran Cezaevi’nde “tutsak kimlik kartı” dayatmasına karşı açlık grevine başlayan Tuğçenur Özbay 112. günü geride bıraktı. Özbay’ın vasisi Emir Karakum, “Kimlik kartı keyfiliğini reddettiği için 6 aydır hapishane görüşü ve haftalık telefon görüşmesi yapamıyoruz” dedi. “Kum saatinin akışını durduralım” diye konuştu.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
“Altı aydır görüş ve telefon hakkını kullanamıyoruz”

İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Tuğçenur Özbay’ın, hapishane idaresinin “tutsak kimlik kartı” uygulamasına karşı 29 Ocak’ta başlattığı süresiz açlık grevi 112. gününde.

Özbay’ın yasal vasisi Emir Karakum, bianet’e yaptığı açıklamada Özbay’ın kimlik kartını kabul etmediği için altı aldır görüş ve telefon haklarını kullanamadığını söyledi.

Karakum, Özbay’ın sağlık durumuna ilişkin kaygılarını “kum saati” benzetmesiyle anlattı:

“Bugün Tuğçenur direnişinin 112. gününde. Kum saatinin ince kumunun yukarıdan aşağı akması gibi, Tuğçenur’un kaslarının kum gibi erimesini Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi İdaresi izlemeye devam ediyor. Bu kum yukarıdan aşağı akıp bittiğinde Tuğçenur bu hayattan kopartılmış olacak. Biz Tuğçenur’un yakınları olarak kum saatinin akışını yavaşlatmak, durdurmak için çabalıyoruz. Hapishane yönetimi ise Tuğçenur'u katletmek istiyor.”

Karakum, hapishane idaresinin uygulamasını “keyfi” olarak nitelendirdi ve Özbay’ın görüş, telefon ve temel haklardan mahrum bırakıldığını söyledi.

"Konu sadece kimlik kartı meselesi değil"

Karakum’a göre mesele yalnızca bir kimlik kartı uygulamasından ibaret değil, bir insan hakları meselesi:

“Konu sadece bir tutsak kimlik kartı meselesi değil, bu kart üzerinden Tuğçenur’u damgalamaya, suçlu göstermeye ve onun nezdinde halkımıza baş eğdirmeye çalışıyorlar. Tuğçenur da direnişiyle asıl bu onursuz kimlik kartını dayatanların kimler olduğunu ifşa ediyor. Tek tip üniforma giymek ya da zulmetmeyi bir A4 kağıdına bağlamak, ahlaki değerleri olan insanların kabullenebileceği bir durum olmamalı.”

Karakum, Özbay’ın kararını “onur mücadelesi” olarak tanımladı:

“Tuğçenur, ‘Her şeyim gitsin, onurum kalsın’ diyen bir siyasi gelenekten geliyor ve onuru için can pahasına direniyor. Bir insan onuru için can pahasına direnmezse ne için direnebilir?”

"Devletin her dediği doğru kabul edilseydi insan haklarında yol alınamazdı"

Karakum, süreç boyunca savcılık ve hapishane yetkilileriyle sık sık karşı karşıya geldiklerini belirterek, bir görüşmede savcının kendisine “Devletin verdiği kimlik kartını neden almıyor?” diye sorduğunu aktardı.

Karakum bu soruya şöyle yanıt verdiğini söyledi:

“Devletin, yani gücün, her dediği doğru kabul edilseydi bugün insan hakları alanında bir arpa boyu yol alamayacaktık. Bugün zulmedenlerin Tuğçe’nin direnmesini içlerine sindirememelerinin nedeni; Tuğçe ve onun gibiler gibi adil ve onurlu bir yaşam için mücadele edecek yüreğe sahip olmamalarıdır.”

"Kum saatinin akışını durduralım"

Karakum, açıklamasının sonunda Özbay’ın yaşam hakkı ve sağlık durumuna dikkat çekerek kamuoyuna çağrı yaptı:

“Hayatta her şeyi deneyimleyerek öğrenemeyiz, aklımız bunun için var. Doğruyu, hakkın olanı almak için herkes mücadele edebilir. İnsan kalabilmek zor zanaattır, hele de bu inançsızlık çağında. Ancak yalnız değiliz, direnenler tarih boyunca hep var oldular ve var olacaklar. Kum saatini hızlandırmak için sallamalarına, masaya vurmalarına izin vermeyelim. Kum saatinin akışını durduralım. Bunu başardığımızda Tuğçenur’u yaşatmış olacağız.”

Cezaevinde “kimlik kartı” dayatması: Özbay, açlık grevinin 58’inci gününde
Cezaevinde “kimlik kartı” dayatması: Özbay, açlık grevinin 58’inci gününde
27 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Tuğçenur Özbay
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Cezaevinde “kimlik kartı” dayatması: Özbay, açlık grevinin 58’inci gününde
27 Mart 2026
/haber/cezaevinde-kimlik-karti-dayatmasi-ozbay-aclik-grevinin-58inci-gununde-318104
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Cezaevinde “kimlik kartı” dayatması: Özbay, açlık grevinin 58’inci gününde
27 Mart 2026
/haber/cezaevinde-kimlik-karti-dayatmasi-ozbay-aclik-grevinin-58inci-gununde-318104
diğer yazıları
İtalyan Lisesi’ndeki grevi sonlandırmak için Bakanlık devrede: Okul yönetimine 1 hafta süre
Bugün 13:12
İtalyan Lisesi’ndeki grevi sonlandırmak için Bakanlık devrede: Okul yönetimine 1 hafta süre
Türkiye’deki gıda enflasyonu AB ortalamasının yaklaşık 14 katı
15 Mayıs 2026
Türkiye’deki gıda enflasyonu AB ortalamasının yaklaşık 14 katı
Halk sağlığı üzerine yazmak "haksız rekabet"miş: Bülent Şık'a tazminat cezası
14 Mayıs 2026
Halk sağlığı üzerine yazmak "haksız rekabet"miş: Bülent Şık'a tazminat cezası
Bülent Şık “Polen Davası”nda yarın hakim karşısına çıkıyor
13 Mayıs 2026
Bülent Şık “Polen Davası”nda yarın hakim karşısına çıkıyor
Gazeteci İsmail Arı hakkında 6 yıla kadar hapis istemi
13 Mayıs 2026
Gazeteci İsmail Arı hakkında 6 yıla kadar hapis istemi
Sayfa Başına Git