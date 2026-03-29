HABER
29 Mart 2026 09:30
 29 Mart 2026 09:32
Okuma Okuma:  1 dakika

İsmail Arı cezaevinden yazdı: “Beni Gezi’ye bağlamak istediler”

Hakkında bir süredir işlem yapılmak istendiğini ifade eden Arı, gözaltı ve tutuklama sürecinin arka planını da paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsmail Arı cezaevinden yazdı: “Beni Gezi’ye bağlamak istediler”
İsmail Arı

Tutuklu İsmail Arı, cezaevinden kaleme aldığı yazıda hakkında yürütülen soruşturmaya tepki gösterdi. BirGün’de yayımlanan yazısında Arı, “Bir çocuğu Gezi dosyasına bağlamak istediler” ifadelerini kullandı.

Arı, yazısında tutuklanma sürecine değinerek, “Kurt kuzuyu çoktan yemeye karar vermişti” sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Gezi eylemleri döneminde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Arı, aradan 12 yıl geçmesine rağmen kendisini Gezi Parkı protestoları ile ilişkilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Hakkında bir süredir işlem yapılmak istendiğini ifade eden Arı, gözaltı ve tutuklama sürecinin arka planını da paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025 Mayıs ayında hakkında gözaltı kararı verdiğini aktaran Arı, bu sürecin Özgür Özel’e yönelik saldırıya dair yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından hızlandığını söyledi.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirten Arı, başlangıçta “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yürütülen dosyaya daha sonra “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasının eklendiğini ifade etti. Dosyada gizlilik kararı alındığını da vurguladı.

Arı, soruşturma kapsamında telefon kayıtları ve mali verilerinin incelendiğini belirterek, Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı ile yaptığı sınırlı görüşmelerin dosyaya dahil edildiğini aktardı. Emniyetin incelemesinde bu kişilerle herhangi bir para alışverişinin bulunmadığının tespit edildiğini de ekledi.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024

mahpus gazeteciler ismail arı birgün gazetesi tutuklu gazeteciler
ilgili haberler
Bölge barolarından İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ortak tepki
25 Mart 2026
/haber/bolge-barolarindan-ismail-ari-ve-alican-uludagin-tutuklanmasina-ortak-tepki-318021
İsmail Arı'nın anne-babası: Oğlumuzun suçu ne?
25 Mart 2026
/haber/ismail-ari-nin-anne-babasi-oglumuzun-sucu-ne-318018
BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı
22 Mart 2026
/haber/birgun-gazetesi-muhabiri-ismail-ari-tutuklandi-317926
İsmail Arı: Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak
22 Mart 2026
/haber/ismail-ari-tek-sucum-bu-ulkede-gazetecilik-yapmak-317921
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
21 Mart 2026
/haber/gazeteci-ismail-ari-gozaltina-alindi-317908
Gazeteci İsmail Arı tehdit ediliyor: Yetkililer sessiz, çete mesajları açık
21 Temmuz 2025
/haber/gazeteci-ismail-ari-tehdit-ediliyor-yetkililer-sessiz-cete-mesajlari-acik-309656
İsmail Arı’nın ‘Menzil'in Kasası’ kitabına soruşturma
3 Eylül 2024
/haber/ismail-arinin-menzil-in-kasasi-kitabina-sorusturma-299269
BirGün’den Kayhan Ayhan ve İsmail Arı’ya soruşturma
21 Mart 2024
/haber/birgunden-kayhan-ayhan-ve-ismail-ariya-sorusturma-293310
