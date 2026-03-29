İsmail Arı cezaevinden yazdı: “Beni Gezi’ye bağlamak istediler”

Tutuklu İsmail Arı, cezaevinden kaleme aldığı yazıda hakkında yürütülen soruşturmaya tepki gösterdi. BirGün’de yayımlanan yazısında Arı, “Bir çocuğu Gezi dosyasına bağlamak istediler” ifadelerini kullandı.

Arı, yazısında tutuklanma sürecine değinerek, “Kurt kuzuyu çoktan yemeye karar vermişti” sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Gezi eylemleri döneminde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Arı, aradan 12 yıl geçmesine rağmen kendisini Gezi Parkı protestoları ile ilişkilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Hakkında bir süredir işlem yapılmak istendiğini ifade eden Arı, gözaltı ve tutuklama sürecinin arka planını da paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025 Mayıs ayında hakkında gözaltı kararı verdiğini aktaran Arı, bu sürecin Özgür Özel’e yönelik saldırıya dair yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından hızlandığını söyledi.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirten Arı, başlangıçta “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yürütülen dosyaya daha sonra “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasının eklendiğini ifade etti. Dosyada gizlilik kararı alındığını da vurguladı.

Arı, soruşturma kapsamında telefon kayıtları ve mali verilerinin incelendiğini belirterek, Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı ile yaptığı sınırlı görüşmelerin dosyaya dahil edildiğini aktardı. Emniyetin incelemesinde bu kişilerle herhangi bir para alışverişinin bulunmadığının tespit edildiğini de ekledi.

