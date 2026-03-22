Ana Sayfa
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 14:38 22 Mart 2026 14:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 14:42 22 Mart 2026 14:42
Okuma Okuma:  1 dakika

İsmail Arı: Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak

Gözaltındaki İsmail Arı, kamuoyuna gönderdiği mesajda "Son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsmail Arı: Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
21 Mart 2026

"Gazetecilerin yanında olun"

Gözaltında bulunan İsmail Arı, avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj paylaştı:

"Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 km kat edip Ankara'ya getirildim. Dosyama yeni tweetler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler..."

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilik ismail arı Birgün
