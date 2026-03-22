BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı
BirGün Gazetesi muhabiri bayram tatilinde gittiği Tokat'ta eşinin ailesinin evinden gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan Arı, Ankara'ya sevk edildi.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" şüphesi ile gözaltına alınan İsmail Arı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukatları aracılığıyla mesaj gönderen Arı, "Son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir" dedi.
Ankara Adliyesi'ne saat 20.00 sularında getirilen Arı, savcılık tarağından sorgulanmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Avukatlar Taylan Arı, Gizem Özdem, Deniz Özgün Kaplan, Kerem Altıparmak, Nazım Ülger, İlhan Cihaner, İsmail Arı’nın savunmasını yapmak üzere Ankara Adliyesi’nde bulunuyor.
İsmail Arı hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı
Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler
İsmail Arı'nın gözaltına alınması nedeniyle gazetenin çağrısı ile bir araya gelen gazeteciler, İsmail Arı'nın serbest bırakılmasınnı istedi.
İstanbul Beyoğlu Tünel meydanında saat 16.00'da yapılan basın açıklamasına basın meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
Açıklamada, "İsmail Arı yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz", "BirGün halktır, susturulamaz" sloganları atıldı.
BirGün Yayın Koordinatörü Semra Kardeşoğlu, yaptığı konuşmada "İsmail, bu gazetede mesleğe başladı. Onu gördüğümüzde şunu dedik; bu ülkede öldürülen 67 gazeteci var, yıllarca cezaevinde tutsak edilmiş gazeteciler var, her türlü zulme karşı ayakta duran gazeteciler var. İsmail isteseydi sıcak salonda bir basın toplantısını sakin sakin izleyip eline verilen soruları sorabilirdi. İsmail Arı bunu yapmadı. İsmail Arı, bu ülkede her şeye rağmen, cinayetlere, hapisliğe, tutsaklığa rağmen BirGün'de gerçek gazetecilik yolunda yürümeyi seçti." dedi.
BirGün yazarı Timur Soykan, "İsmail Arı'nın neden gözaltına alındığını hepimiz biliyoruz. Bir tarafta yolsuzluk yapanlar var, bir tarafta çeteler var ve ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar var. Onun karşısında İsmail Arı var. İsmail, onların yolsuzluklarının haberlerini yapıyor. Ondan korkuyorlar" diye konuştu.
Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise, "İsmail uzun zamandır çok önemli haberlere imza atıyordu ve hedef alındığını görüyorduk. Yazdığı haberler çok ses getiriyordu ve bu haberler de rahatsızlık yaratıyordu. Bir Kırmızı Pazartesi hikayesi olarak da böyle bir hadise meydana geldi. Şu anda gözaltında. İsmail Arı'nın gazeteci olduğunu, yalnız hakikatin peşinde olduğunu, yalnız bu halkın çıkarlarının peşinde olduğunu herkes biliyor. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz, derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.
Ankara'da da eylem
Ankara'da ise Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında basın meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
Açıklamada BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Bir tek geri adımı, bir tek pişmanlığı göremediler İsmail'de. Bu girdiğimiz yol, bizim açımızdan vazgeçilmez bir nokta. Biz gazeteciler, mesleğini onuruyla yapmaya çalışanlar susarsa her şey susar. O yüzden susmayacağız, yazmaya, konuşmaya, ifade etmeye devam edeceğiz. Bu karanlığı birlikte aşacağız" diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, "İsmail Arı'nın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Alican Uludağ'ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasına dikkat çekerek, "Gazeteciliğin bir suç mesleği haline getirilmesini kabul etmiyoruz" dedi.
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Akarsu Çelik, "Gazeteciler rahatsız ederler. Buna da herkes katlanmak zorunda. Türkiye'de demokrasi ne zaman askıya alınsa bunun en ağır bedelini gazeteciler ödemiştir. Bir kez daha buna tanıklık ediyoruz. Ancak meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Siyasiler de tepki gösterdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün Muhabiri İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tsosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi. Özel mesajında "Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz. Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir. İsmail Arı yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir." dedi.
(Mİ)