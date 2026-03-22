BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı

Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler

İsmail Arı'nın gözaltına alınması nedeniyle gazetenin çağrısı ile bir araya gelen gazeteciler, İsmail Arı'nın serbest bırakılmasınnı istedi.

İstanbul Beyoğlu Tünel meydanında saat 16.00'da yapılan basın açıklamasına basın meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Açıklamada, "İsmail Arı yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz", "BirGün halktır, susturulamaz" sloganları atıldı.

BirGün Yayın Koordinatörü Semra Kardeşoğlu, yaptığı konuşmada "İsmail, bu gazetede mesleğe başladı. Onu gördüğümüzde şunu dedik; bu ülkede öldürülen 67 gazeteci var, yıllarca cezaevinde tutsak edilmiş gazeteciler var, her türlü zulme karşı ayakta duran gazeteciler var. İsmail isteseydi sıcak salonda bir basın toplantısını sakin sakin izleyip eline verilen soruları sorabilirdi. İsmail Arı bunu yapmadı. İsmail Arı, bu ülkede her şeye rağmen, cinayetlere, hapisliğe, tutsaklığa rağmen BirGün'de gerçek gazetecilik yolunda yürümeyi seçti." dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan, "İsmail Arı'nın neden gözaltına alındığını hepimiz biliyoruz. Bir tarafta yolsuzluk yapanlar var, bir tarafta çeteler var ve ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar var. Onun karşısında İsmail Arı var. İsmail, onların yolsuzluklarının haberlerini yapıyor. Ondan korkuyorlar" diye konuştu.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise, "İsmail uzun zamandır çok önemli haberlere imza atıyordu ve hedef alındığını görüyorduk. Yazdığı haberler çok ses getiriyordu ve bu haberler de rahatsızlık yaratıyordu. Bir Kırmızı Pazartesi hikayesi olarak da böyle bir hadise meydana geldi. Şu anda gözaltında. İsmail Arı'nın gazeteci olduğunu, yalnız hakikatin peşinde olduğunu, yalnız bu halkın çıkarlarının peşinde olduğunu herkes biliyor. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz, derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.