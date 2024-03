Almanya: Türkiyeli Kürt siyasi sığınmacı, göçmen bürosunun randevusunda tutuklanıp iade edildi

"Kimileri gönüllü olarak tatile giderken, kimileri zorla uçuruluyor. Berlin, Brandenburg havalimanı ve ona bağlı sınır dışı hapishanesi, Doğu Almanya'nın sınır dışı merkezine dönüşüyor. Kürt aktivist Metin Özyolcu Salı günü Saksonya'nın Zittau kentinde göçmen bürosundaki randevusunda tutuklandı ve aynı gün sınır dışı edildi".

Neues Detschland (ND) gazetesinde David Rojas Kienzle imzasıyla yayımlanan "Türkiye'ye geri gönderilen siyasal sığınmacı" haberinin, bir istisna olarak kalmayacağını söylemek falcılık olmaz çünkü Saksonya'dan Türkiye'ye yapılan sınır dışı işlemleri için genellikle bu hava limanı kullanılıyor.

Doğu Almanya'nın Schönenberg havalimanı, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından önce adını değiştirmiş, Berlin Brandenburg [BER] havalimanı olmuştu. Son düzenlemelerle de Almanya'nın doğusundan hava yoluyla yapılan sınırdışı işlemlerinin merkezi haline geldi.

ND'nin haberine göre, coğrafi konumu açısından Berlin ve Brandenburg'dan yapılan sınır dışı uygulamalarının BER üzerinden gerçekleşmesi neredeyse doğal. Ancak BER'in sınır dışı altyapısı genellikle diğer federal eyaletler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

Eyalet içişleri bakanlıklarından alınan bilgiye göre 2023'te Berlin'den 1. 370 kişi, Saksonya'dan 841 ve Brandenburg'dan da 220 kişi BER üzerinden sınır dışı edildi. Ancak Brandenburg İçişleri Bakanlığı, bu sınır dışı işlemlerinin kaçınının BER üzerinden gerçekleştiği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Saksonya Mülteci Konseyi basın sözcüsü Dave Schmidtke, "Saksonya'dan Türkiye'ye yapılan sınır dışı işlemleri genellikle BER üzerinden gerçekleşiyor, Dresden veya Leipzig'den nadiren sınır dışı yapılıyor" diyor.

Schmidtke, Özyolcu'nun, havalimanına getirilirken ve uçakta Türkiye'de zulüm görme riskinden söz ettiğini "Ancak [bunun] hiçbir faydası olmadı[ğını]" aktarıyor.

Özyolcu'dan ayrıldıktan sonra onunla temasa geçme çabaları da sonuçsuz kalıyor çünkü telefonuna önceki gün yasal gerekçelerle el konulmuş. Schmidtke olanların, "Geri Dönüşleri İyileştirme Yasası"nın bir sonucu olduğunu anlatıyor: "Bu aslında sınır dışı işlemlerini daha da kötüleştiren bir yasa."

ND'nin haberine göre, Özyolcu'nun davası, sınır dışı işlemlerinin şu anda gerçekleştirilme tarzının tipik bir örneği. Schmidtke, "Göçmen bürosunun randevu [aslında] uydurmaymış" diyor ve bunun da yeni bir şey olmadığını söylüyor: "İnsanlar randevuya gidip uzatma alacaklarını sanıyorlar. Oysa onları bekleme salonunda memurlar bekliyor ve insanları alıp götürüyor."

Keine Abschiebung in die Türkei!



Metin Özyolcu soll gerade von der deutschen Polizei in die Türkei abgeschoben werden. Von dort ist der Kurde wegen politischer Verfolgung geflohen, seine Auslieferung ist damit eine Auslieferung an das Regime von Erdogan. pic.twitter.com/tUqDGeBBQ0