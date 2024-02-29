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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 20:20
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 06:17
3 dk Okuma

BRANDENBURG SÜRGÜN HAVALİMANI OLDU

Almanya: Türkiyeli Kürt siyasi sığınmacı, göçmen bürosunun randevusunda tutuklanıp iade edildi

Almanya'da "Geri Dönüşleri İyileştirme Yasası" kapsamında göçmen bürosunun verdiği görüşme randevusuna giden siyasal sığınmacılar bekleme salonunda kendilerini bekleyen memurlarca tutuklanıp Brandenburg havalimanından Türkiye'ye gönderiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya: Türkiyeli Kürt siyasi sığınmacı, göçmen bürosunun randevusunda tutuklanıp iade edildi
Fotoğraf: Neues Deutschland, dpa/Julian Stratenschulte

"Kimileri gönüllü olarak tatile giderken, kimileri zorla uçuruluyor. Berlin, Brandenburg havalimanı ve ona bağlı sınır dışı hapishanesi, Doğu Almanya'nın sınır dışı merkezine dönüşüyor. Kürt aktivist Metin Özyolcu Salı günü Saksonya'nın Zittau kentinde göçmen bürosundaki randevusunda tutuklandı ve aynı gün sınır dışı edildi".

Neues Detschland (ND) gazetesinde David Rojas Kienzle imzasıyla yayımlanan "Türkiye'ye geri gönderilen siyasal sığınmacı" haberinin, bir istisna olarak kalmayacağını söylemek falcılık olmaz çünkü Saksonya'dan Türkiye'ye yapılan sınır dışı işlemleri için genellikle bu hava limanı kullanılıyor. 

Doğu Almanya'nın Schönenberg havalimanı, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından önce adını değiştirmiş, Berlin Brandenburg [BER] havalimanı olmuştu. Son düzenlemelerle de Almanya'nın doğusundan hava yoluyla yapılan sınırdışı işlemlerinin merkezi haline geldi. 

ND'nin haberine göre, coğrafi konumu açısından Berlin ve Brandenburg'dan yapılan sınır dışı uygulamalarının BER üzerinden gerçekleşmesi neredeyse doğal. Ancak BER'in sınır dışı altyapısı genellikle diğer federal eyaletler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

Eyalet içişleri bakanlıklarından alınan bilgiye göre 2023'te Berlin'den 1. 370 kişi, Saksonya'dan 841 ve Brandenburg'dan da 220 kişi BER üzerinden sınır dışı edildi. Ancak Brandenburg İçişleri Bakanlığı, bu sınır dışı işlemlerinin kaçınının BER üzerinden gerçekleştiği sorusunu yanıtsız bıraktı. 

Saksonya Mülteci Konseyi basın sözcüsü Dave Schmidtke, "Saksonya'dan Türkiye'ye yapılan sınır dışı işlemleri genellikle BER üzerinden gerçekleşiyor, Dresden veya Leipzig'den nadiren sınır dışı yapılıyor" diyor.

Schmidtke, Özyolcu'nun, havalimanına getirilirken ve uçakta Türkiye'de zulüm görme riskinden söz ettiğini  "Ancak [bunun] hiçbir faydası olmadı[ğını]" aktarıyor.

Özyolcu'dan ayrıldıktan sonra onunla temasa geçme çabaları da sonuçsuz kalıyor çünkü telefonuna önceki gün yasal gerekçelerle el konulmuş. Schmidtke olanların, "Geri Dönüşleri İyileştirme Yasası"nın bir sonucu olduğunu anlatıyor: "Bu aslında sınır dışı işlemlerini daha da kötüleştiren bir yasa." 

Göçmen bürosunda görüşme tuzağı

ND'nin haberine göre, Özyolcu'nun davası, sınır dışı işlemlerinin şu anda gerçekleştirilme tarzının tipik bir örneği. Schmidtke, "Göçmen bürosunun randevu [aslında] uydurmaymış" diyor ve bunun da yeni bir şey olmadığını söylüyor: "İnsanlar randevuya gidip uzatma alacaklarını sanıyorlar. Oysa onları bekleme salonunda memurlar bekliyor ve insanları alıp götürüyor."

Türkiye'ye sınır dışılarda artış

Schmidtke'nin gözlemlerine göre, Türkiye'ye yapılan sınır dışılarda özellikle artış var. Göçmen Konseyi sözüsü, "Federal hükümet Erdoğan'ı ne kadar az eleştirirse, Türkiye'ye sınır dışılar o kadar artacak" diyor. Sanki orada artık bir despot yokmuş gibi davranıldığına işaret eden Schmidtke "Federal İçişleri Bakanlığı'nda, Türkiye'yle ilişkileri tehlikeye atmamak için Kürtlerin Türkiye'den Almanya'ya gelmesini engelleme arzusu var gibi görün[düğü]"nü söylüyor. 

Özyolcu'ya destek verenler de sosyal medyada yayılan çağrıda "Onun iade etmek, Erdoğan rejimine iade etmektir." diyorlar. ND, Özyolcu'nun avukatının, mesleki etik kodlar nedeniyle demeç vermediğini yazıyor. 

Sınır dışılarda hızlanma

Schmidtke sınır dışıların bu denli hızlanmasının yeni bir şey olmadığını ekliyor. 2023'te kırılan bir  iade hızı rekorunda, köyünde karşılaştığı tehditler ve uğradığı şiddet nedeniyle Almanya'ya kaçan bir başka Türkiyeli Kürt sığınmacı, ülkeye ayak basmasından üç gün sonra yakalanıp gözaltına alınmış ve apar topar BER üzerinden sınır dışı edilmiş. 

Schmidtke "Bu süre zarfında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) tek bir yetkili[nin], bir kez olsun olaya dahil edilme[mesini]" eleştiriyor. "Şu anda sınır dışı işlemleri bir karanlık odada cereyan ediyor."

(AEK)

siyasi sığınma almanya Kürtler Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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