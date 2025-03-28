ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 12:37
3 dk Okuma

15 ULUSLARARASI KURULUŞTAN ORTAK AÇIKLAMA

"Barışçıl protestoculara karşı güç kullanılmasını kınıyoruz"

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aralarında olduğu 15 uluslararası kuruluş, hükümetin ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik baskılarını artırmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Barışçıl protestoculara karşı güç kullanılmasını kınıyoruz"
*Saraçhane'de protestoculara polis müdahalesi, 23 Mart 2025. (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, polis şiddeti, gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Basın Kurumu’nun aralarında olduğu 15 uluslararası kuruluş, “Hükümet barışçıl protestoculara yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, gazetecileri ve haber kanallarını hedef almaktan vazgeçmeli ve çevrimiçi ifade üzerindeki baskılarını durdurmalıdır,” dedi.

Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama
Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama
27 Mart 2025

“Yasaklar orantısız ve haksızdır”

Türkiye yetkililerine, uluslararası insan hakları hukuku uyarınca herkesin barışçıl toplanma özgürlüğü hakkına saygı gösterme ve bu hakkı güvence altına alma yükümlülükleri olduğu hatırlatılan ortak açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Protestolara yönelik genel yasaklar orantısız ve haksızdır. Ayrıca barışçıl protestoculara karşı güç kullanılmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Emniyet güçleri tarafından güç kullanımı kesinlikle gerekli ve orantılı olmalıdır -sadece gerekli olan asgari güç kullanılabilir- ve güç kullananlar her zaman hesap verebilir olmalıdır. Yetkilileri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, işkence ve protestoculara uygulanan diğer türde kötü muameleler de dahil olmak üzere, emniyet güçleri tarafından hukuka aykırı güç kullanımı ve diğer insan hakları ihlalleri iddialarının etkili, tarafsız ve zamanında soruşturulmasını sağlamaya çağırıyoruz.”

Saraçhane’deki polis şiddetine suç duyurusu: Kimse hukuktan üstün değil
Saraçhane’deki polis şiddetine suç duyurusu: Kimse hukuktan üstün değil
27 Mart 2025

Gazetecilere yönelik tehditler ve şiddet

15 uluslararası kuruluş, kitlesel protestolara yönelik baskılara, bağımsız medya ve gazetecilere yönelik yoğun saldırı ve baskıların eşlik ettiğine dikkat çekti.

Türkiyeli gazetecilerin yanı sıra uluslararası basının da baskı dalgasından etkilendiğini belirten uluslararası kuruluşlar, “Yaşanan olaylarla ilgili haber yapılması da RTÜK tarafından kısıtlanıyor,” dedi.

İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi
İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi
27 Mart 2025

Açıklamada, RTÜK’ün, protestoları yayınlayan televizyon kanallarına yönelik cezalarına atıf yapılarak şöyle denildi:

“Türkiye'yi ve özellikle RTÜK'ü basın özgürlüğüne yönelik bu ihlalleri derhal durdurmaya ve medyanın kamuoyuna gerekli bilgileri sağlamasına ve olayları devlet baskısından uzak bir şekilde haberleştirmesine olanak tanıyan bir ortam yaratmaya çağırıyoruz. Gazetecilerin sadece hükümet onaylı içerikleri yayınlamaya zorlanması bağımsız gazeteciliğin temel ilkelerine zarar vermektedir. Ayrıca gazetecilerin ve diğer gözlemcilerin korunması ve emniyet güçlerinin eylemlerini izlemek de dahil olmak üzere kamu yararını ilgilendiren konularda özgürce haber yapabilmeleri ve misilleme veya diğer tacizlerle karşılaşmamaları gerektiğini yineliyoruz.”

Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025

Çevrimiçi sansüre tepki

15 uluslararası kuruluş, kitlesel protestoların başlamasıyla birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına yönelik kısıtlamalara, ayrıca sosyal medya platformlarına protestolarla ilgili içerikleri engelleme talimatı verilmesine de tepki gösterdi.

Yetkililere, sosyal medya platformları üzerinde baskı kurmak için yasal ve yasal olmayan yolları kullanmaktan kaçınma çağrısı yapan uluslararası kuruluşlar, “Türkiye, internete serbest ve sınırsız erişime izin vermeli ve yetkilileri eleştirmek için ifade özgürlüğü hakkını kullananların sosyal medya hesaplarının engellenmesine yönelik tüm hukuka aykırı kararları iptal etmelidir,” dedi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medya platformlarına siyasi baskılara direnmeleri ve korunan ifadelere erişimi kısıtlamaktan kaçınmaları çağrısı yinelendi.

X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
27 Mart 2025
İmzacı kuruluşlar: ARTICLE 19, Uluslararası Af Örgütü, Sivil Haklar Savunucuları (CRD), Danish PEN, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), IFEX, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası Basın Kurumu (IPI), Norveç Helsinki Komitesi (NHC), PEN America, PEN International, PEN Sweden, Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Article 19 Uluslararası Af Örgütü uluslararası gazeteciler federasyonu insan hakları izleme örgütü Saraçhane eylemleri polis şiddeti barışçıl protesto
ilgili haberler
İMAMOĞLU PROTESTOLARI
Üç gazeteci gözaltına alındı
Bugün 09:15
/haber/uc-gazeteci-gozaltina-alindi-305923
X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
27 Mart 2025
/haber/x-sansuru-anayasa-mahkemesine-tasidi-305895
Saraçhane’deki polis şiddetine suç duyurusu: Kimse hukuktan üstün değil
27 Mart 2025
/haber/sarachanedeki-polis-siddetine-suc-duyurusu-kimse-hukuktan-ustun-degil-305892
Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama
27 Mart 2025
/haber/yerlikaya-dan-protesto-aciklamasi-bin-879-gozalti-260-tutuklama-305893
Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı
27 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-protestolari-nedeniyle-tutuklanan-yedi-gazeteci-hakkinda-tahliye-karari-305888
EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI
Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
24 Mart 2025
/haber/turkiye-istedi-elon-musk-in-x-i-sosyal-medyada-700-hesabi-sansurledi-305791
İmamoğlu’nun gözaltına alınması: İnternet sansürü 42 saat sürdü
21 Mart 2025
/haber/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-internet-sansuru-42-saat-surdu-305658
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İMAMOĞLU PROTESTOLARI
Üç gazeteci gözaltına alındı
Bugün 09:15
/haber/uc-gazeteci-gozaltina-alindi-305923
X, sansürü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
27 Mart 2025
/haber/x-sansuru-anayasa-mahkemesine-tasidi-305895
Saraçhane’deki polis şiddetine suç duyurusu: Kimse hukuktan üstün değil
27 Mart 2025
/haber/sarachanedeki-polis-siddetine-suc-duyurusu-kimse-hukuktan-ustun-degil-305892
Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama
27 Mart 2025
/haber/yerlikaya-dan-protesto-aciklamasi-bin-879-gozalti-260-tutuklama-305893
Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle tutuklanan yedi gazeteci hakkında tahliye kararı
27 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-protestolari-nedeniyle-tutuklanan-yedi-gazeteci-hakkinda-tahliye-karari-305888
EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI
Türkiye istedi, Elon Musk'ın X'i sosyal medyada 700 hesabı sansürledi
24 Mart 2025
/haber/turkiye-istedi-elon-musk-in-x-i-sosyal-medyada-700-hesabi-sansurledi-305791
İmamoğlu’nun gözaltına alınması: İnternet sansürü 42 saat sürdü
21 Mart 2025
/haber/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-internet-sansuru-42-saat-surdu-305658
Sayfa Başına Git