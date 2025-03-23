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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 13:59
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 16:07
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İmamoğlu'nun tutuklanması: Merkez Bankası, banka yöneticileriyle toplantı yapacak

Toplantı gündeminin İmamoğlu'nun tutuklanmasına paralel yatırımcı güvenini sarsan siyasi gelişmeler, piyasalardaki dalgalanma ve TL'deki değer kaybı olacağı düşünülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun tutuklanması: Merkez Bankası, banka yöneticileriyle toplantı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Fatih Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası yönetimi banka yöneticileriyle bir araya araya gelecek.

Bloomberg’in aktardığına göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantı 15:00'da başlayacak. Toplantının ardından TBB açıklama yapacak.

Toplantı gündeminin İmamoğlu'nun tutuklanmasına paralel yatırımcı güvenini sarsan siyasi gelişmeler, piyasalardaki dalgalanma ve TL'deki değer kaybı olacağı düşünülüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Merkez Bankası ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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