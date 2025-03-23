İmamoğlu'nun tutuklanması: Merkez Bankası, banka yöneticileriyle toplantı yapacak
Toplantı gündeminin İmamoğlu'nun tutuklanmasına paralel yatırımcı güvenini sarsan siyasi gelişmeler, piyasalardaki dalgalanma ve TL'deki değer kaybı olacağı düşünülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Fatih Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası yönetimi banka yöneticileriyle bir araya araya gelecek.
Bloomberg’in aktardığına göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantı 15:00'da başlayacak. Toplantının ardından TBB açıklama yapacak.
Toplantı gündeminin İmamoğlu'nun tutuklanmasına paralel yatırımcı güvenini sarsan siyasi gelişmeler, piyasalardaki dalgalanma ve TL'deki değer kaybı olacağı düşünülüyor.
(HA)
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