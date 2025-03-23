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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 15:33
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 15:38
1 dk Okuma

Ekrem İmamoğlu’dan Erdoğan’a: Korkunun ecele faydası yok, yenileceksin

"Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekrem İmamoğlu’dan Erdoğan’a: Korkunun ecele faydası yok, yenileceksin
Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından sosyal medyadan iki farklı paylaşım yaptı.

İmamoğlu ilk paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!” dedi.

Ardından da yurttaşlara seslenerek “Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

“Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma günüdür”

İmamoğlu ikinci paylaşımında ise yurttaşlara hem CHP ön seçiminde oy kullanma hem de Saraçhane çağrısı yaptı:

“Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu recep tayip erdoğan
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