Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu

Anadolu Ajansı'nın saat 10.15'te geçtiği tutuklanma haberini yalanlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı resmen doğrulandı.

Tutuklanma kararı, İmamoğlu ve avukatlarına tebliğ edildi.

İmamoğlu'nun avukatları bianet'e, İBB Başkanı'nın "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanma talebinin reddedildiğini; ancak mali suçlar nedeniyle tutuklanmasına karar verildiğini iletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından; ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, bu gerekçelerle 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Tutuklanmasına ilişkin avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şöyle dedi:

"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

"Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak." (TY)