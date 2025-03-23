Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu
Anadolu Ajansı'nın saat 10.15'te geçtiği tutuklanma haberini yalanlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı resmen doğrulandı.
Tutuklanma kararı, İmamoğlu ve avukatlarına tebliğ edildi.
İmamoğlu'nun avukatları bianet'e, İBB Başkanı'nın "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanma talebinin reddedildiğini; ancak mali suçlar nedeniyle tutuklanmasına karar verildiğini iletti.
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Tutuklanmasına ilişkin avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şöyle dedi:
"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!
"Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak." (TY)