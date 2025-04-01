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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 13:41
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 14:06
2 dk Okuma

Keldani ve Süryani halkının Akitu Bayramı kutlu olsun

Asuri, Süryani ve Keldani halkının yeni yıl, baharın gelişini sembolize eden Akitu Bayramı 'nın 6 bin 775’incisi kutlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Keldani ve Süryani halkının Akitu Bayramı kutlu olsun

Asur ve Babillerden bu yana Asuriler, Keldaniler ve Süryaniler tarafından kutlanan Akitu Bayramı uzun süren kıştan sonra tarımsal faaliyetin başlama dönemini ifade ediyor.

Akitu Bayramı her yıl 1 Nisan'da yeni yılın başlangıcı olarak kutlanıyor.  Dünyanın en eski bayramı olan Akitu Bayramı, Sümer, Akad, Babil, Asur, Aram ve Kalde dönemlerinde görkemli etkinliklerle kutlanıyordu. 

"Akitu (Kha b-Nisan) kutlu olsun"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yayınladığı mesajda Asuri/Süryani halkının Akitu (Yeni Yıl ve Bahar) bayramını kutladı.

Paşinyan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan'daki tüm Asurileri/Süryanileri, Yeni Yıl vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Bu bahar, sevgi ve bereket bayramının, önümüzdeki yıl boyunca size eşlik etmesini dilerim. Önümüzdeki yılın Ermenistan Asurileri/Süryanileri için yeni başarılar yılı olmasını, kadim ve güçlü Asuri/Süryani kültürünün taşıyıcılarının, anavatanları haline gelen Ermenistan Cumhuriyeti'nde ana dillerini ve kültürlerini koruyup geliştirmelerini diliyorum. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Asuri/Süryani vatandaşlarına ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Asuri/Süryanilere refah ve mutluluk diliyorum. Akitu (Kha b-Nisan) kutlu olsun, en iyi dileklerimle"

DEM Parti Akitu Bayramı'nı kutladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Asuri, Süryani ve Keldani halkının, yeni yıl ve baharın gelişini sembolize eden, dünyanın en eski bayramı olarak bilinen Akitu Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yayımlandı.

Akitu Bayramı’nın bu yıl 6 bin 775’incisinin kutlandığı hatırlatılan açıklamada, “Tarih boyunca maruz kaldığı pek çok katliama rağmen inancına, kimliğine ve kültürüne sahip çıkan Asuri, Süryani halkının Akitu Bayramı kutlu olsun. Bu yıl aynı zamanda Ramazan Bayramı’na da denk gelen Akitu Bayramı, halklar ve inançlar arasında barış ve kardeşliğe vesile olsun. Ortadoğu coğrafyasında yaşanan çatışma ve savaşlar nedeniyle Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’da nüfusu azalsa da Asuri ve Süryani halkı hem anavatanında hem de dünyanın dört bir yanında Akitu Bayramı’nı kutlamaya devam ediyor” denildi.

Türkiye'de yaşayan tüm halkların anadil, kültür ve inançlarının korunması için mücadelenin süreceği belirtilen açıklamada, “Akitu Bayramı'nı bir kez daha kutluyor; tüm insanlığa barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz” diye belirtildi.

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
süryani akitu bayramı dem parti Ermenistan
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