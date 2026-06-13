Özgür Özel: Seçilmişler hiçbir yere gitmedi, gitmeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması’na katıldı.

Özel, konuşmasında CHP’ye yönelik 'mutlak butlan' kararı ve sonrasında yaşananları, belediye başkanlarına ilişkin gözaltı operasyonlarını, çiftçi ve madencilerin sorunlarını, ekonomik krizi ve iktidar hedeflerini değerlendirdi.

Meydandaki kitlesel katılımın iktidara yönelik tepkinin göstergesi olduğunu belirten Özel, “Bu kalabalıkları toplayan ben değilim. Bu kalabalıkları toplayan sizin adaletsizliğinizdir. Bu kalabalıkları toplayan bu milletin vicdanıdır” dedi.

İktidarı “milletin iradesine karşı durmakla” suçlayan Özel, CHP’ye, belediyelere, diplomalara ve mazbatalara yönelik müdahalelerde bulunulduğunu belirterek, “Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete siz diz çöktüremezsiniz, boyun eğdiremezsiniz. Milleti yenemezsiniz, siz bizi yenemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Bora Balcıoğlu’na ve Silivri’ye bin selam”

Konuşmasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun gözaltına alınmasına da değinen Özel, Balcıoğlu’nun “partisine ve ülkesine sahip çıktığı için” hedef alındığını savundu.

Özel, “Hemen yanı başınızdaki Silivri’nin seçilmiş Belediye Başkanı, yüzde 54 oyla seçilmiş Bora Balcıoğlu’nu iftiralarla, haksızca, partisine ve ülkesine sahip çıktığı için, dik durduğu için gözaltına aldılar. Buradan Bora Balcıoğlu’na, ailesine ve Silivri’ye bin selam olsun” diye konuştu.

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“Madencilerin can güvenliği sağlanmalı”

Özel, Edirne Uzunköprü’de Özşen Madencilik’te çalışan işçilerin başlattığı eyleme de destek verdi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın haksızlıklara karşı mücadele ettiğini söyleyen Özel, yeraltında açlık grevine başlayan madencilerin haberleşme ve elektrik imkanlarının kesildiğini öne sürdü.

İlgili bakanlıklara çağrıda bulunan Özel, “Maden şirketine derhal müdahale edilmesi, irtibatı kesilen madencilerin can güvenliğinin sağlanması lazım. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını sizden soracağım” dedi.

Özel, “Özşen Madencilik işçilerine, Türkiye’deki tüm emekten yana meslek örgütlerinin, sendikaların, muhalefet partilerinin ve vicdanlı herkesin desteklerini iletiyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız” ifadelerini kullandı.

“21 lira maliyeti olan buğdaya 16,5 lira ödüyorlar”

Kırklareli ve Trakya’da çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Özel, buğday alım fiyatını eleştirdi. Mazot ve gübre maliyetlerinin arttığını belirten Özel, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.

Özel, “Kırklareli’nde ekmek 17,5 lira, 1 kilogram buğday 16 lira. Böyle bir alışverişle 1 kilogram buğdayın satılıp 250 gram ekmeğin alınamadığı bu düzenin adı AK Parti’nin kara düzenidir” dedi.

Çiftçilere yönelik kredi ve destekleme politikalarını da eleştiren Özel, iktidara gelmeleri hâlinde çiftçilerin kredi faizlerini bir defaya mahsus sileceklerini, anaparayı ise üç ila beş yıla böleceklerini söyledi. Özel, “Zenginlere geçiş garantisi, uçuş garantisi, gelir garantisi verilmesi bir tarafta duracak; çiftçiye geçim garantisi, üretim garantisi, alım garantisi verilecek” diye konuştu.

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“Kurtuluş yok tek başına”

Özel, ekonomik krizin yalnızca çiftçileri değil, emeklileri, asgari ücretlileri, işsizleri, esnafı ve gençleri de etkilediğini söyledi. CHP’nin yürüyüşünün yalnızca bir parti mücadelesi olmadığını belirten Özel, bunun “halkın yeniden iktidar olması” mücadelesi olduğunu ifade etti.

Meydandakilere seslenen Özel, “Emekliler burada mı? Emekçiler burada mı? Çiftçiler burada mı? Madenciler burada mı? Peki gençler burada mı? Her yaştan genç burada mı? O zaman kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

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“Aslında topyekûn millete saldırıyorlar”

CHP’ye ve belediye başkanlarına yönelik süreçlerin yalnızca partiye dönük olmadığını savunan Özel, asıl hedefin seçme ve seçilme hakkı olduğunu söyledi. Özel, Ekrem İmamoğlu’na ve CHP’ye yönelik hamlelerin demokratik rejimi hedef aldığını belirtti.

Özel, “Herkes bu kara düzenin bize saldırdığını sanıyor. Hayır, aslında topyekûn millete saldırıyorlar. Milletin değiştirme umuduna, değiştirme ihtimaline saldırıyorlar. Esas saldırdıkları Cumhuriyet’in en büyük kazanımı sandık, seçme ve seçilme hakkı” diye konuştu.

CHP’nin susturulması hâlinde emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin ve madencilerin sesinin de kısılacağını savunan Özel, “Mesele CHP’nin, Özgür Özel’in, ekibinin, yol arkadaşlarının kaybetmeye itirazı değil; bu milletin emeklisinin, emekçisinin, işçisinin, çiftçisinin iktidarı değiştirme kararlılığıdır. Mesele Erdoğan ile millet arasındadır” dedi.

“Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz”

Kayyım tartışmalarına da değinen Özel, CHP’nin ve seçilmişlerin görevlerinin başında olduğunu belirtti. Meydanda atılan “Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” sloganına atıf yapan Özel, “Bir kere zaten biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada” dedi.

CHP’nin oy oranını artırdığı için hedef alındığını söyleyen Özel, partide bir kavga yaşandığı iddialarını reddetti. Özel, meselenin parti içi tartışma değil, iktidar değişimi olduğunu savundu.

Özel, “CHP’de kavga yoktur. Esas mesele; kayyım gidecek, seçilmişler gelecek. Elbette öyle olacak. Seçilmişler hiçbir yere gitmedi, gitmeyecek. Ama esas mesele ‘kayyım gidecek biz geleceğiz’ değil; ‘Tayyip gidecek biz geleceğiz’ meselesidir” dedi.

Özel, “Bu ülkede bir kavga varsa millet ile AK Parti’nin kara düzeni arasındadır. Biz partide ya da devlette hâkimiyet alanları arayanlar değiliz. Biz meydanlardan meşruiyet alanlarız” ifadelerini kullandı.

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“Evlatları neredeyse baba evi orasıdır”

CHP Genel Merkezi’ne ilişkin tartışmalara da göndermede bulunan Özel, “baba evi” olarak nitelendirdiği CHP’nin yalnızca bir bina olmadığını söyledi.

Özel, “Baba evi Atatürk’ün evidir. Evlatları neredeyse ev orasıdır. Baba evi Lüleburgaz meydanıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, “Diyorsun ya ‘Ben bu işin neresindeyim?’ Sen bu işin tam göbeğindesin” ifadelerini kullandı.

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“263 mitingdir bir kişinin burnu kanamadı”

CHP’nin sokakları karıştırmak istediği yönündeki iddiaları reddeden Özel, genel başkan seçildiği günden bu yana 263 miting yaptıklarını ve bu mitinglerde herhangi bir olay yaşanmadığını söyledi.

Özel, “263 tane miting yaptık biz. Bugün 263’üncüsü burada. Bu mitinglerde güneşten bayılan olur, soğuktan titreyen olur ama bir kişinin bir kişiye kem gözle baktığı yoktur. Bir kişinin burnu kanamamıştır. Bir kişinin cüzdanı çalınmamıştır” diye konuştu.

Meydanların Türkiye’nin geleceği açısından yeni bir kurucu irade taşıdığını savunan Özel, “Bu meydanlarda yeni bir kurucu irade vardır. Yeniden güçlü bir Cumhuriyeti, yeniden güçlü bir sosyal devleti, yeniden demokrasiyi, yeniden yasaksız Türkiye’yi kuracak olan bu meydanların iradesidir” dedi.

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“Tüm siyasi görüşlerden insanlar bir araya geldi”

Özel, yaşananların yalnızca CHP’lileri değil, farklı siyasi görüşlerden yurttaşları da bir araya getirdiğini belirtti. AKP’li ve MHP’li seçmenlerin de yapılanlara tepki gösterdiğini söyleyen Özel, bunu “milletin feraseti” olarak değerlendirdi.

Özel, “Bu yaşananlar sadece CHP’lileri değil, tüm siyasi görüşlerden insanları, AK Partili, MHP’li insanları da bir araya getirdi” dedi.

Sandık vurgusu yapan Özel, “Bu aziz millet sandığı bekliyor. Bu aziz millet bizi bekliyor, kendisinin iktidarını bekliyor. Kendi sözünü söylemeyi, kendi sesini duyurmayı bekliyor” ifadelerini kullandı.

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“Meydana kim hâkimse eninde sonunda o kazanır”

Özel, konuşmasının ilerleyen bölümünde “İşte benim güvendiğim tek şey sizlersiniz. Onların ellerinde devletleri, TOMA’ları, gazları, copları, savcıları, hakimleri vardır. Ama hiç unutmasınlar ki meydana kim hakimse eninde sonunda o kazanacaktır” dedi.

Farklı siyasi geleneklerden demokratlara da çağrı yapan Özel, “Muhafazakâr demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların hepsini ailemiz görüyoruz” diyerek, ortak hedefin iktidarı değiştirmek ve “halkın iktidarını kurmak” olduğunu söyledi.

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“Bu yürüyüşü yarım bırakmayacağız”

Konuşmasının sonunda “Türkiye İttifakı” vurgusu yapan Özel, mücadelenin yalnızca kendisinin ya da CHP’nin hikâyesi olmadığını söyledi.

Özel, “Bu hikâye ne Özgür Özel’in ne sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin. Bu hikâye birbirini çok seven Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herkesin hikâyesidir. Milletin hikâyesidir” dedi.

Mitingin, partisine yönelik süreçlerin ardından meydanda yapılan ilk büyük buluşmalardan biri olduğunu belirten Özel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Hiçbir işi yarım bırakmadık. Bu yürüyüşü yarım bırakmayacağız. Bu partiyi eninde sonunda iktidara taşıyacağız. Parolamız yürüyüş, pusulamız millet, rotamız iktidardır. Birlikte bir yola çıktık, iktidara varacağız.

(VC)