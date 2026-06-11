Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Atanmışlar paralel CHP oluşturamazlar"

Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararıyla atandığı konumdan CHP yönetiminde etkin rolleri olan 9 milletvekilini "kesin ihraç" talebiyle "Disiplin Kurulu"na sevk kararına CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yanıt verdi:

CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir.”

“Özgür Özel İletişim” sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Özgür Özel'in Başkanlığında hareket eden CHP TBMM grubundaki milletvekilleri tarafından da paylaşıldı. Dokuz milletvekili için "disiplin süreci"nin başlatılmasına yönelik değerlendirmesinin tamamında Özgür Özel şu görüşleri dile getirdi:

“Ak Parti tarafından ‘Butlan’ atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar… Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir.”

Arka plan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü atadığı "Merkez Yönetim Kurulu"nu (MYK) topladı. Üç saat süren toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, dokuz milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledi.

CHP’de 9 milletvekili ‘kesin çıkarma’ istemiyle disipline sevk edildi

Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilleri Gökhan Günaydın, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine ve mevcut tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verildiğini açıkladı.

(AEK)