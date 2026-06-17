Özgür Özel: “Kurultay partinin kalbidir, CHP’nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok”

*Parti Meclisi'nde 9 üyenin hukuksuzca ihraç edildiğini iddia eden Özel, uzlaşma kapısının kurultay sürecinin işletilmesi şartıyla açık olduğunu belirtti. Vatandaşların CHP'nin iktidara gelmesi halinde özellikle liyakat, kamusal hizmetler ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında beklentileri olduğunu vurguladı.

*Özel, parti içinde yaşanan durumu "hukuk tanımaz, akıl almaz bir iş" olarak nitelendirdi ve buna karşı hukuki, siyasi ve fiziki mücadele edeceklerini söyledi.

*Özel, "Vazgeçmeyeceğimizi herkes bilsin" diyerek kurultay yapılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. CHP'nin seçilmişlerle yönetilmesi gerektiğini belirten Özel, "Partinin kalbi kurultaydır. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok" dedi.

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes yazarı Deniz Zeyrek’e konuştu. Özel, parti içindeki kurultay tartışmalarından iktidar hazırlıklarına kadar birçok konuda mesaj verdi.

“Vazgeçmeyeceğimizi herkes bilsin” diyen Özel, CHP’nin seçilmişlerle yönetilmesi gerektiğini belirterek “Bu partinin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, özel okul öğretmenlerinin eylemine katılmadan hemen önce TBMM’deki makamında Nefes yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladı.

Söyleşi öncesinde YouTube izleyicilerinden gelen soruları Özel’e aktaran Zeyrek, soruların önemli bölümünün CHP’nin iktidara gelmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı izleyeceğine ilişkin olduğunu söyledi. Vatandaşların özellikle liyakat, kamusal hizmetler, özelleştirmeler ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda beklentilerini dile getirdi.

Özel, bu soruların CHP’de yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu durum, meselenin CHP’de parti içi bir mesele olmadığının, bunun iktidarı değiştirmek isteyen vatandaşla AK Parti iktidarı arasında bir mesele olduğunun en önemli kanıtı. Bize daha önce oy vermemiş, mücadelemizi görmüş, samimiyetimizi ve iktidarı değiştirme kararlılığımızı görmüş yeni bir kitle CHP’yi tanımaya çalışıyor.”

Özel, bu ilgiden iki sonuç çıkardığını belirterek, “Birincisi başaracağımıza inanıyorlar. İkincisi ise bizi tanımayanlar tanımaya çalışıyor” dedi.

“Vazgeçmeyeceğimizi herkes bilsin”

CHP’de önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partinin çoklu bir kriz ve saldırıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

“Bize sadece partinin son 4 seçiminde kazanmış genel başkanının yerine bir genel başkan atamış değiller” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Bu kadar hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz. Buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler. Hiçbir hak aramanın gerisinde durmayacağımızı bilsinler.”

Özel, CHP’de uzlaşma kapılarının açık olduğunu ancak bunun kurultay sürecinin işletilmesi şartıyla mümkün olacağını söyledi.

“Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. O adımı atanla uzlaşırım, atmayanla uzlaşmam” ifadelerini kullandı.

“Partinin kalbi kurultaydır”

Kurultayın CHP açısından önemine vurgu yapan Özel, çarpıcı ifadeler kullandı:

“Ben senden bir şey istemiyorum, yarım kilo et istiyorum diyorlar bana ama o yarım kilo et de kalbim. Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları. O parti başkasının olur.”

Özel, “CHP’nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok” dedi.

Parti Meclisi tartışması

Parti Meclisi’nin durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

“Birtakım hukuk stratejileri var arkadaşların. Güçlü bir masa var. Attıkları ve atacakları adımlar var. Bir bütün stratejiyi açık etmeyeyim” diyen Özel, Parti Meclisi’nde çoğunluğun korunması için mücadele ettiklerini söyledi.

Özel, bazı üyelerin ihraç edilmesini eleştirerek şöyle konuştu:

“PM’de biz çoğunluktuk. Çoğunluğumuzu kırmak için 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç ettiler. Ona karşılık bir reaksiyon olarak biz Parti Meclisi’ni boşalttık.”

CHP lideri, önümüzdeki süreçte hukuki, siyasi ve örgütsel mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Hukuki mücadeleyi eksiksiz, siyasi mücadeleyi tavizsiz, fiziki mücadeleyi de durmadan, yorulmadan sürdüreceğiz” dedi.

Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)