Özgür Özel’den sert ekonomi ve yargı eleştirisi: “Kara düzen” vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem ekonomi politikalarını hem de son dönemdeki yargı süreçlerini eleştirdi.

Özel, özellikle yüksek enflasyon, vergi sistemi, belediyelere yönelik soruşturmalar ve siyasi baskılar üzerinden iktidara yüklendi.

“Rize’de Erdoğan’ın dolduramadığı meydanı halk doldurdu”

Özel, Rize’de gerçekleştirdikleri mitinge atıf yaparak konuşmasına başladı ve şöyle dedi:

“Cumartesi günü Rize tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Adalet ve demokrasi için 108’inci eylemde Rize’deydik. Partimize yönelik saldırılara en güçlü cevabı, Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de yıllardır o ölçekte doldurulamayan meydanı dolduran yurttaşlarımız verdi. Rizelilere teşekkür ediyorum. Karadeniz’in yiğit insanlarına selam gönderiyorum.”

Özel, mitinglerin Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdüğünü belirterek, “Her hafta sonu milletin kalelerinde demokrasi büyüten, sandığa ve seçme hakkına sahip çıkan bir irade var. Biz sahada oldukça halk konuşuyor, halk konuştukça biz o sesi Türkiye’ye duyuruyoruz” dedi.

“Enflasyon hedefleri kağıt üzerinde kaldı”

Özel konuşmasının önemli bölümünü ekonomi eleştirilerine ayırdı. Enflasyon verilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yıllık enflasyon yüzde 32,4’e yükseldi. Dört ay önce yüzde 30’un altındaydı ve yıl sonunda yüzde 16’ya düşeceği söylenmişti. Ama dört ayda gelinen nokta ortada. Sadece son dört ayda enflasyon yüzde 14,6 oldu.”

Özel, bu tablonun vatandaşın yaşamına doğrudan yansıdığını belirterek şöyle devam etti:

“Açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir ülkede, insanlar 28 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Emekli 20 bin lirayla yaşam mücadelesi veriyor. Bu enflasyon daha maaşlar cebe girmeden eriyor.”

“Herkesin evladı kendinden daha fakir”

Özel, ekonomik düzenin toplumsal etkilerine dikkat çektiği bölümde daha çarpıcı ifadeler kullandı:

“Artık bu ülkede anne babadan miras yoksa bir gencin ev alması da araba alması da hayal. Ama en acısı şu: İlk kez herkesin evladı kendinden daha fakir. Daha karanlık bir gelecekle karşı karşıya.”

Bu durumun gençleri ülkeden uzaklaştırdığını söyleyen Özel, “Bu karanlığı yırtıp atmak için iktidara talibiz” dedi.

AKP’ye ekonomi ve vergi sistemi eleştirisi

Özel, vergi sistemini hedef alarak “akpden.com” örneğini anlattı ve şöyle konuştu:

“65 bin liraya gelen bir telefon, vergilerle 133 bin liraya çıkıyor. Verginin toplamı ürünün kendisini geçiyor. Bu adaletsizliktir.”

Aynı şekilde otomobil üzerinden de örnek veren Özel, “1 milyon 200 bin liralık araç Türkiye’de 2 milyon 750 bin liraya çıkıyor. Aradaki fark tamamen vergi yükü” dedi.

“Vergi değil, kara düzen”

Özel, Türkiye’de vergi sisteminin adaletsiz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İşçiden, memurdan, mühendisten üç maaş vergi kesiliyor ama yurt dışından para getirenlere vergi affı getiriliyor. Bu düzen adil değil, bu düzen kara düzendir.”

Belediye soruşturmaları ve yargı eleştirisi

*Özel’in, İBB davası sanığı Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilen 4 lüks araçla ilgili açıkladığı belge.

Özel şöyle dedi:

“Bugün bu kıymetli Murat Gülibrahimoğlu, Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi. Cezaevine sokulamadığı, canıyla, malıyla, evladıyla tehdit edilemediği ve yurt dışında olduğu için itirafçı yapılamamış. Ama kendisinin şirketindeki birisini alıp, itirafçı yapmaya çalışmışlar. Ama bakın bugün ne çıktı ortaya? Ekrem İmamoğlu, Sayın Toruner’e soruyor. O şirkette çalışan bir muhasebeciye. Şirketin dökümleri çıkmış. Güya oradan bize atılacakken, Ekrem Başkan yakalamış ve soruyor. ‘Vergi inceleme raporunuzda 44 milyon liraya yakın market kartı alışverişi görüyorum’ diyor. Var ya BİM, işte ŞOK, o - bu, A101; üç harfliler. ‘Savcı bizim arkadaşlarımızı market kartı dağıtıyoruz diye ağır suçluyor. Tutuklu tutuyor. Birçok arkadaşım savunma yapmak zorunda kalıyor. Siz bu 44 milyon liralık market kartlarını nerede kullandınız?’ Çünkü bizi suçluyorlar ya ‘Rüşvet olarak aldınız’ diye. Yener Toruner: ‘Kamu kurumlarına, AK Partili belediyelere, AK Parti teşkilatına verdik.’ Soru: ‘AK Parti teşkilatı derken, tam kurum söyleyebilir misiniz?’ Cevap: ‘AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na teslim ettik.’ Soru: ‘CHP’ye verdiniz mi?’ Ekrem Başkan soruyor. Cevap:... Kendi Cumhuriyet Halk Partili herhalde. ‘Gönlümden geçmedi değil ama keşke verseydik, hepsini AK Parti’ye verdik.’ Bitti sanmayın. Ayrıca elimde bir şey var. Ne zaman gitmişti Akın Gürlek? Ekim 2024’te. Kasım 2024’te Kuzey İstanbul Modern İnşaat Sanayi, yani bu firma dört araç tahsis etmiş. Kime? 34 MIU 211, 212, 230 ve 209 plakalı araçlar. Skoda SuperB. Nereye? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na. Soruyorlar; ‘Bu araçları kime verdiniz?’ ‘Akın Gürlek’e verdik.’ Hani denir ya. Yahu savcılıklar alır, belediyeden alsa alır da. 19 Mart operasyonunda yakalama çıkardığı, hafriyat işinden Ekrem Başkan’ı iftira attırmayı planladığı firmadan, ‘Dört araç getir bakayım’ diyor. Getiriyor. ‘Araçların ikisini İstanbul’da kullanıyordu Akın Bey, ikisini Ankara’da’ diyor. Ha derler ki ‘Nereden bileceğiz?’ Denemesi bedava. İçişleri Bakanı’nın bir talimatıyla yapılır. Bu plakalı araçlar, plaka tanımadan, EDS’den nerede? Ama benim elimde kolayı var. Bu plakalı araçların Ankara’da yediği cezalar var Akın Bey’i taşırken. Ceza tutanağı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diye verilmiş, Ankara’ya zırt pırt gelindiğinde binilmiş. Akın Bey içindeyken ceza yenilmiş. Bunu da İçişleri Bakanımıza emanet ediyorum.”

“Yanlış anlamayın, Bu firma Ekrem Başkan’a iftira atacaktı. Ondan arabalar alınmış, kartlar alınmış, AK Parti’ye verilmiş. Ayrıca bu firmada kişi ifade verirken, böyle kayıyor ya MASAK raporu ya da vergi inceleme raporu ya da banka ekstresi. Savcı gösteriyor. Orada bir yere daha geliyorlar böyle, tık. 41 milyon 666 bin lira. ‘Bunu da söyleyeyim’. ‘Onu geç, onu biliyoruz’ diyor savcı. Neyi geçmişler? 41 milyon 666 bin lira nedir? Üstüne KDV konunca 50 milyon lira olan bir tutardır. KDV tarhiyatından dolayı o düşülür. KDV alacağı var ya firmanın, ödediği paradan düşülüyor. 50 milyon lira. Kime ödemiş? Orada yazıyor. ‘Geç onu’ diyor savcı, ‘Biliyoruz.’ Neyi biliyor biliyor musunuz? Kalyon Ajans’a ödendiğini biliyor. Ne zaman? 16 ve 23 Mart; seçimlere iki hafta ve bir hafta kala. Murat Gülibrahimoğlu’ndan, bu firmadan Kalyon Ajans’a. Kim Kalyon Ajans? Murat Kurum’un İstanbul’daki büyükşehir kampanyasını yapan ajansı. Şimdi bizim bir belediye başkanımıza, aday gösterilmeden önce ilçeye verilmiş bir sesli aracı bir ay kullandı diye, bunu aday olduğu, memur olmadığı günden rüşvete sokup; arkadaşımızı sekiz - dokuz aydır iddianamesiz içeride tutuyorlar. Koca bir seçim kampanyası, 50 milyon lira Murat Kurum lehine Kalyon Ajans’a yatıyor. Bir tweet attı ‘İftiradır.’ ‘Biz ‘İftiradır dediğinizde, kanıtını çakacaksınız alnımıza’ diyoruz, gösteremiyorsun. Oysa mahkeme kayıtlarında var Kalyon Ajans’a ödenen para. İşte o yüzden ben Murat Kurum’a soruyorum ya, Akın Gürlek’in 16 tane tapusu var. Aha da burada ID numaralar var. Dördü aktif, üstünde dördü, 12’sini elden çıkarmış, aktifini açıp gösteriyor. Oysaki Murat Kurum bu ID’leri girince hangi tarihler arasında Akın Gürlek’te olduğu belli. Ama susuyor ya söyleyemiyor ya. Çünkü kampanyaya paranın nereden yattığını Akın Bey biliyor. Ekrana gelince ‘Geç onu, biz biliyoruz’ diyor. AK Parti olunca dokunmuyorlar. Eğer ilçeye verilmiş bir sesli araçtan rüşvet çıkaranlar, buradan tarihin en büyük rüşvetini, en büyük zimmetini örtbas etmeye çalışıyorlarsa; daha çok çok iki yıl edersiniz. İki yıl sonra bu millet çatır çatır soracak bunların hesabını. Çatır çatır."

Konuşmasında belediyelere yönelik soruşturmalara da değinen Özel, İstanbul ve Antalya üzerinden örnekler verdi. Yargı süreçlerinin siyasi baskıya dönüştüğünü savunan Özel, şunları söyledi:

“İftiralarla belediye başkanlarımızı hedef alıyorlar. Delil üretilemiyor ama insanlar aylarca içeride tutuluyor. Sonra bu iddiaların tamamı çökmeye başlıyor.”

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen süreçlere de değinerek, “Ortada olmayan paralar, olmayan kasalar anlatıldı ama hiçbir şey bulunamadı” dedi.

“AK Parti’ye çalışan yapı iddiaları”

Özel, bazı soruşturma dosyalarında yer alan iddiaları aktarırken sert ifadeler kullandı:

“Bazı şirketlerin hem AK Parti teşkilatlarına hem de bazı kampanya süreçlerine para aktardığı iddiaları belgelerde yer alıyor. Bunların üzeri örtülüyor.”

Muhittin Böcek ve Antalya dosyası

Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden yürüyen süreçlere de geniş yer verdi.

“Baskı altında ifade vermeye zorlanan insanlar var. Aileleri üzerinden tehdit edilen, mal varlığına el konulan süreçler var” diyen Özel, dosyalardaki çelişkilere dikkat çekti.

Özel, Böcek’in süreciyle ilgili olarak da şunu söyledi:

“Ortaya atılan iddiaların hiçbirinin somut karşılığı yok. İnsanlar zorlanarak ifade değiştirmeye yönlendiriliyor. Bu bir yargı süreci değil, siyasi baskı sürecidir.”

“AK Parti’nin garanti düzeni”

Özel, kamu özel iş birlikleri üzerinden verilen garantileri eleştirerek:

“Köprüye geçiş garantisi, hastaneye hasta garantisi, havaalanına uçuş garantisi veriliyor ama çiftçiye üretim garantisi yok” dedi.

Konuşmasının sonunda Özel, CHP’nin siyasi hedefini şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye’de iktidar değişimi umudu büyüyor. Sandıktan çıkan irade büyüyor. Biz bu ülkeyi yeniden demokrasiyle, adaletle ve refahla buluşturacağız.”

