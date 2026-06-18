Özel Ulus pazarında: CHP’nin başında sokağa çıkan başkan var

"Vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini belirten Özel, emekli maaşları, asgari ücret, gençlerin ümitsizliği ve esnafın sorunlarını konuşmaya devam edeceklerini, seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan olarak iktidara yürüyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da bulunan Ulus Hali’nde esnafı ziyaret etti.

"Sokaktaki öfke hükümete"

Çok sayıda tezgahı ziyaret edip sorunları yerinde dinleyen Özel, daha sonra şunları söyledi:

“Malum konuştular, konuştular, konuştular ve butlanı yaptılar. Sonra bizi de polis marifetiyle binadan şutladılar. Yürüdük gittik hep beraber Meclis’e. Meclis’te bir mücadele veriyoruz ama geçen Karadeniz’de Trabzon’dan başladık yedi il gezdik. ‘Yarından itibaren üç il gezeceğiz’ derken Meclis’te de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki ‘Hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara’da dolaşalım.’ Ne zamandır ‘Bu Ulus Eski Hal’i bir gezelim’ diyorduk."

"Biz geldik, ‘Bir esnafa hal, hatır soralım, millete’ dedik. Sağ olun siz de çok ilgi gösterdiniz. Vatandaş da inanılmaz bir ilgi gösterdi. Sokakta malum öfke var. Burada bir yanlış içindeyiz. Sokaktaki öfke hükümete. Bu yüzden hükümet yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten, güvencesizlikten, kendine olan öfkeyi bizim partiye butlan işi yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bir mesele gibi gösterip öfkeyi başka bir yere yönlendirdi. Tabii yapılması gereken iş dün verilen imzaları hemen İlçe Seçim Kurulu’na yollayıp, ‘Kurultay yapıyoruz’ deyip, bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey’in.”



“Burada gördünüz, siz kendiniz takip ediyorsunuz. Her yerden insan geliyor. Kızıyor, söylüyor, söyleniyor ama bizim bu vatandaşın esas derdini konuşmamız, bu vatandaşın hükümete olan öfkesiyle bu iktidarı değiştirme enerjisine çevirmemiz lazım. Tam oradaydık, parti olmuş yüzde 38 ve AK Parti baş aşağı gidiyor. Bütün muhalefet doğru bir hatta iktidar değişimine doğru giderken haydi bakalım olmadık işler… ‘Bize bina lazım’ değil dedik. Darlanmıştık, çıktık."

"Altındağ’da da çok büyük bir destek gördük, sizler de takip ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yarın Denizli programı olacak. Bugün akşam Gazeteciler Cemiyeti’nde herhalde bir program var. Onun dışında hepinizin eline, emeğine sağlık. Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğine konuşan halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah’a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir Genel Başkan var.”

(EMK)