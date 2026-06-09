Seçmenin üçte ikisi "mutlak butlan"a karşı, ancak...

Metropoll Araştırma, kurucusu ve genel yöneticisi Prof. Özer Sencar'ın ifadesiyle "‘mutlak butlan’ kararı çıkmadan önce [...] çıkması muhtemel böyle bir karar hakkında halkın görüşü[nü] öğrenme" amacıyla yaptığı Mayıs 2026 “Türkiye’nin Nabzı” araştırması sonuçlarını yayımladı.

Yurttaşların çoğu kararı onaylamıyor

Metropoll'ün "Mahkemenin CHP Kurultayı'nı 'mutlak butlan' gerekçesiyle geçersiz sayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirmesini" doğru bulur musunuz?" sorusuna katılanların büyük çoğunluğu "Hayır" yanıtı veriyor.

Ancak eylül 2025 ölçümüyle karşılaştırıldığında, genel seçmen kitlesinde sınırlı bir değişim yaşanırken, DEM Parti seçmeni olduğunu söyleyenler, protesto oy kullananlar ve küçük/dağınık parti seçmenleri arasında “butlan” yönündeki eğilimin belirgin biçimde güçlendiği görülüyor.

Mayıs 2026'da yüzde 62,1, eylül 2025'te yüzde 64,3 "hayır"

Araştırmaya göre, “Mahkemenin CHP kurultayını mutlak butlan gerekçesiyle geçersiz sayarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirmesini doğru bulur musunuz?” sorusuna mayıs 2026’da seçmenlerin yüzde 27’si “evet”, yüzde 62,1’i “hayır”, yüzde 10,9’u ise “fikrim yok” yanıtını verdi.

Eylül 2025’te aynı soruya “evet” diyenlerin oranı yüzde 24, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 64,3’tü. Buna göre genel seçmen toplamında olası “mutlak butlan” kararını doğru bulanlar 3 puan artarken, doğru bulmayanlar 2,2 puan geriledi. Buna rağmen seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi hâlâ böyle bir müdahaleye karşı tutumunu koruyor.

CHP seçmeninde yüzde 74,5 "hayır", yüzde 20,4 "evet"

Parti seçmenleri bazında ise tablo daha ayrışmış görünüyor. “CHP seçmeninde ‘evet’ yanıtı eylül 2025’te yüzde 7,1 iken mayıs 2026’da yüzde 20,4’e yükseldi. Buna karşın CHP seçmeninin yüzde 74,5’i hâlâ mahkeme yoluyla Kılıçdaroğlu’nun görevlendirilmesini doğru bulmadığını belirtti.”

DEM'de "evet" yüzde 6,3'ten yüzde 35,8'e yükselmiş görünüyor

Ankette en dikkat çekici değişimlerden biri DEM Parti seçmeninde yaşandı. DEM seçmeninde “evet, doğru buluyorum” diyenlerin oranı eylül 2025’te yüzde 6,3 iken mayıs 2026’da yüzde 35,8’e çıktı. Aynı seçmen grubunda “hayır” yanıtı yüzde 81,3’ten yüzde 58,9’a geriledi. Böylece DEM Parti seçmeninin çoğunluğu hâlâ “mutlak butlan” müdahalesine karşı kalmakla birlikte, önceki ölçüme göre bu seçmen grubu içinde “butlancı” eğilimin ağırlık kazandığı görüldü.

Protesto oylarda da "evet"te güçlü bir yükseliş

Benzer bir değişim protesto oy kullandığını belirten seçmenlerde de gözlendi. Bu grupta “evet” yanıtı yüzde 4’ten yüzde 43,5’e yükselirken, “hayır” yanıtı yüzde 88’den yüzde 56,5’e düştü. Diğer partilere oy verdiğini söyleyen seçmenlerde de “evet” oranı yüzde 12,5’ten yüzde 42,4’e yükseldi.

AKP seçmeninin onayında gerileme

Buna karşılık AKP seçmeninde ters yönde bir gelişme dikkat çekti. Eylül 2025’te AKP seçmeninin yüzde 44,9’u yargı müdahalesini doğru bulurken, Mayıs 2026’da bu oran yüzde 34,7’ye geriledi. “Hayır” yanıtı ise yüzde 39,1’den yüzde 54,4’e yükseldi. Bu veri, “mutlak butlan” tartışmasının yalnızca iktidar-muhalefet ekseninde okunamayacağını; CHP içi liderlik, muhalefetin yeniden şekillenmesi ve seçmenlerin siyasal beklentileriyle iç içe geçtiğini gösteriyor.

Metropoll’ün paylaştığı notta, bulguların mahkemenin “mutlak butlan” kararı öncesindeki saha çalışmasından elde edildiği belirtildi. Bu nedenle sonuçlar, verilmiş bir mahkeme kararına tepkiden çok olası karara dönük siyasal tutumu yansıtıyor.

Tablo, genel seçmen kitlesinde CHP’ye yargı yoluyla müdahaleyi haksız veya yanlış bulan eğilimin hâlâ baskın olduğunu gösteriyor. Ancak DEM Parti, protesto oyları ve küçük parti seçmenleri içinde “mutlak butlan” seçeneğine verilen desteğin belirgin biçimde artması, muhalefet seçmenleri arasında CHP’nin mevcut yönetimi ve Özgür Özel–Ekrem İmamoğlu hattının krizden nasıl çıkacağı ya da çıkmasının tercih edileceğine ilişkin olarak açıklanmaya muhtaç sonuçlar veriyor.

(AEK)