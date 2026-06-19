Özel: İlk seçim iktidarız bizi kimse yolumuzdan geri döndüremez

*Denizli Büyükşehir'i ve ilin yüzde 95'ini kazandıklarını belirten Özel, yerel seçimlerde birinci parti oldukları gibi, 30 yıl sonra Denizli'yi aldıkları gibi, yapılacak ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacaklarını ifade etti. Özel, vatandaşların desteğiyle kimsenin kendilerini durduramayacağını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli’nin Çardak ilçesinde kahvehanede yurttaşlarla bir araya geldi.

🤝 Özgür Özel, Denizli'deki kavhehanede kadınlarla buluştu:



🗣️ "Biz burada kız kıza oturuyoruz kusura bakma. Kahveye hep erkekler çıkıyor, bir sefer de kadınlar çıksın." pic.twitter.com/gmfM0jiwNZ — bianet (@bianet_org) June 19, 2026

Özel, burada yaptığı konuşmada, “Değerli Çardaklılar, biz Denizli’ye Ankara tarafından gelirken de bazen İstanbul’dan, Ankara’dan uçakla gelindiğinde de ilk Çardak’a iniyorduk ve sonra Denizli’ye geçiyorduk. Ama bu sefer şöyle bir güzelliği var. Çardak’a geldik, Çardak’ta Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var artık. Burası Cumhuriyet Halk Partisi’nin. Belediye başkanımıza, meclis üyelerimize bir kez daha hayırlı olsun diliyorum” dedi.

“Yürüyüşe buradan başladık"

Özel, şöyle devam etti:

“Denizli’ye giderken, ‘Çardak’ta bir çay içelim’ dedik ve kahveye geldik. Ama her zaman olduğu gibi Denizli’de çok sıcak bir karşılama var. Ben Genel Başkan adayıyken, ilk yola çıktığımda bana şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Bey, şimdiki il başkanımız, önceki il başkanımız, milletvekilimiz ‘İlk bizim buraya uğrayın, imzaları ilk biz buradan vereceğiz. Yola buradan çıkın’ demişti. Yürüyüşe buradan başlamıştık. O gün bugündür durmadan yürüyoruz. Hep birlikte partimizi birinci parti yaptık."

"Denizli Büyükşehir’i kazandık. Denizli’nin neredeyse yüzde 95’ini kazandık. Bundan sonra da Türkiye’de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli’yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye’yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez. Hepinizi çok seviyorum. Sarıgölümüzle Buldanımız omuz omuza duruyor zaten. Buldan ilçe başkanıma sordum, ‘Nasıl bizim Manisa?’ dedim. Ona emanet, Manisa’nın elini Buldan tutuyor orada. Hepinizi kendi hemşerilerim olarak; komşularım, annelerim, kardeşlerim, akrabalarım olarak görüyorum. Siz arkamda oldukça beni de kimse yolumdan çeviremez, partimizi de kimse durduramaz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalarınız olsun, güzel günleriniz olsun. Sağ olun, var olun.”

(EMK)