Erdoğan: "CHP içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor"

Erdoğan bugün Beştepe'de birraya gelen kabine üyeleriyle toplantın sonrasında soruları yanıtlarken CHP kurultayının "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı.

* İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. * Ana muhalefet içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. * Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa pirim vermez. * Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. * Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.

İstanbul C. Savcılığı MASAK'tan CHP delegeleri için rapor istedi

Erdoğan, CHP içindeki tartışmaların "hiçbir yerinde olmadıklarını" söylerken, aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kurultay delegeleri ile bazı yakınlarına ilişkin MASAK, banka ve SGK kayıtlarını talep etti. Bu gelişme, Venedik Komisyonu'nun Türkiye'de yürütmenin yargı üzerindeki etkisine ilişkin eleştirilerinin sürdüğü bir dönemde yaşandı.



Muhalefet ise söz konusu soruşturmaları siyasi müdahale olarak niteliyor.

Avrupa Konseyi'nin Hukuksal Danışma organı Venedik Komisyonu 9 Aralık 2024'te konseyin talebi üzerine verdiği mütalaada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üyelerinin çoğunluğunun Cumhurbaşkanınca ve Cumhurbaşkanının Başkanı olduğu partinin TBMM çoğunluğunca belirlendiğine ve Adalet Bakanı'nın HSK Başkanı ve Bakan yardımcısının HSK üyesi olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de yürütmenin yargı üzerinde "egemen" olduğuna hükmetmiş ve şu tavsiyede bulunmuştu:

Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı HSK'den çıkarılmalıdır

Özgür Özel'in başkanlığındaki CHP TBMM Grubu'nun, kongrenin toplanması için yeterli imzaya ulaştığı açıklanır açıklanmaz, Venedik Komisyonu'nun HSK'den çıkarılmasının gerekli olduğunu söylediği Adalet Bakanı'nın nüfuz alanındaki İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, Maliye Bakanı'na bağlı MASAK'tan delegelerle ilgili mali rapor istediği bildirildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Özgür Özel'in çağrısıyla olağanüstü kurultay için bugün 600 imzaya ulaşıldı. Üç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını talep etti.

"Delegeyi korkutarak iradesini manipüle etme amaçlı"

Habere göre, 39. Kurultay Parti Meclisi Üyesi Güldem Atabey sosyla medyada şunları paylaştı:

“Delegelerimizden kurultay yeterliliğini sağlayan sayıda imza toplanması ardından gelen bu soruşturma, doğrudan delegeyi korkutarak iradesini manipüle etme amaçlı görünüyor. [...] Az önce Kılıçdaroğlu yanlısı 'cepte' sayılan bir delegemiz ile yaptığım sohbetten anladığımsa, delegelerimiz halkın, hukukun, doğrunun yanında saf tutmaktan vazgeçmeyecek. Ve tabii 'AKP bu işin hiç bir yerinde değil. İnanırsanız…'”

