Özel Trabzon’dan seslendi: Tek güvencemiz milletin iradesi

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, Gümüşhane ve Tokat programları öncesinde geldiği Trabzon’da vatandaşlarla bir araya geldi. Trabzon Havalimanı’nda partililer ve yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Özel’e, “iktidar” sloganları eşlik etti.

Karşılama programına CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe başkanları, bölgedeki CHP’li belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANKA'nın haberine göre, havalimanı çıkışında toplanan kalabalığa hitap eden Özel, yaşanan sürecin yalnızca CHP’ye yönelik olmadığını, doğrudan seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında demokrasiye sahip çıkmak için güçlü bir dayanışma sergilendiğini vurgulayan Özel, “81 ilimizde vatandaşlarımız demokrasi ve hukuk mücadelesi için ayağa kalktı. Bizler, Türkiye’yi seçimsizlik anlayışına mahkûm etmeye çalışan bu köhnemiş düzeni geride bırakmaya, ülkenin geleceğine birlikte yürümeye kararlıyız” dedi.

CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından Ankara dışındaki ilk ziyaretlerinden birini Trabzon’a gerçekleştirdiğini belirten Özel, yaşanan süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Baba ocağımız olan partimizden zorla çıkarılmaya çalışıldığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçilmişlerin elinden alıp atanmışlara teslim etmek istediklerinde rotamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Meclis’e çevirdik. On binlerce yurttaş bizimle birlikte yürüdü. Sizler de bu mücadeleye yürekten destek verdiniz. Bayramlaşma için Ankara İl Başkanlığı önünde buluşma çağrısı yaptık. Güvenpark’ta yüz binlerin katıldığı tarihi bir kalabalık oluştu. Ardından hep birlikte Anıtkabir’e yürüyerek Ata’mıza ve Cumhuriyetimizin kurucusuna sahip çıktık.”

Özel, pazar günü gerçekleştirilecek yerel ara seçimler kapsamında Gümüşhane, Tokat ve Çorum’u ziyaret edeceklerini, ardından Nevşehir programına katılacaklarını ifade etti. Ancak bu demokrasi yürüyüşünün Ankara dışındaki ilk adımlarından birinin Trabzon’da atılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Özel, Trabzonlulara teşekkür etti.

Vatandaşların desteğinin tarihi bir önem taşıdığını vurgulayan CHP lideri, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün burada bulunan herkes tarihin doğru tarafında yer alıyor. Demokrasiye, sandığa ve halkın iradesine sahip çıkmak için buradasınız. Özgür Özel’in de, Ekrem İmamoğlu’nun da, Mansur Yavaş’ın da bulunduğu yer; millet iradesinin, demokrasinin ve hukukun yanıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye’ye yeniden sandığı getirecek ve iktidar değişimini sağlayacak olan sizlersiniz. En büyük güvencemiz milletimizin iradesidir.”

(EMK)