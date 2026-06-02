Özel: Karşımızda mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı var

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis Başkanlığı’na ilettiği “CHP Grup Toplantısı yapmayacağız” yazısını tanımadı, partisinin Grup Toplantısı’nı düzenledi.

İstinaf’ın ‘mutlak butlan’ kararının ardından yapılan ilk grup toplantısına; eski TBMM Başkanvekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreterleri Önder Sav, Oya Araslı ve Süheyl Batum, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı ile partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na: "CHP Grup Toplantısı yapmayacağız"

“Özgür Başkan”, “Kurultay” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla kürsüye gelen Özel, sözlerine şöyle başladı:

Meclis çok grup toplantıları gördü, çok coşkulu, kalabalık grup toplantıları gördü ama bugün buradaki tablo ve Dikmen kapısının önünde turnikeler önünde hazır bekleyen, içeri girmek için sıra bekleyen 3 bin 200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, tarihin doğru tarafında durma, tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir.

“Üç haftalık aranın ardından, milletin meclisinde, olmamız gereken yerde, milletin görevlendirdiği, milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz” diyen Özel, sözlerinin devamında Nazım Hikmet’in şiirine atıf yaptı: “Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.”

Özel, İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepki sloganları atılması üzerine “Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz. Ama bugün bizim görevimiz öfke ve tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz, bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır” diye konuştu.

Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun

“Çok yakında kavuşacağız”

Özel, Arap Alevilerin Ğadir Hum Bayramı’nı kutladı ve sözlerine şöyle devam etti:

Yine bu üç hafta büyük bir mücadelenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik itirazlarından olan Gezi eylemlerinin 13’üncü yıldönümünü de içine aldı. O dönemde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz Ali İsmail Korkmaz’ı, Ethem Sarısülük’ü, Abdullah Cömert’i, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Ahmet Atakan’ı, Medeni Yıldırım’ı, Hasan Ferit Gedik’i ve evladımız Berkin Elvan’ı rahmetle anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca o günlerde hepimizin yerine orada olan çatışmayı değil barışı, kardeşliği savunan, kimsenin burnu kanamasın diye yüreklerini ortaya koyan, ağaçları savunan, İstanbul’u savunan, İstanbul dayanışması, Taksim Dayanışması’ndan yıllar sonra bir darbe kumpası çıkardılar. Halen daha AİHM ve AYM kararlarıyla bu kararlara rağmen içeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala’ya, Can Atalay’a, Mine Özerden’e, Çiğdem Mater’e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız.

Gezi Direnişi 13 yaşında: Polis ablukasına rağmen Taksim’de eylem

“Halkımız ağır ekonomik kriz altında eziliyor”

“Her ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız” diyen Özel, toplumun ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini belirterek şunları kaydetti:

2018’den beri bitmeyen, ağırlaşarak devam eden çok yönlü bir krizin içindeyiz. Dün mayıs ayının açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı. Ve açlık sınırının 35 bin 200 liraya, yoksulluk sınırının 114 bin 500 liraya yükseldiğini gördük. Yani tüm emeklilerin, emekçilerin, mavi ve beyaz yakalıların, neredeyse tüm devlet memurlarının yoksulluk sınırının altında olduğu, emeklilerin ve emekçilerin açlık sınırının altında olduğu bir sürecin içindeyiz. 20 bin liralık sefalet maaşıyla emekliler, 28 bin liralık asgari ücretle emekçiler, ortalama 19 bin 700 lira aylık gelirleriyle çiftçiler ve bunların alışveriş yapıp da para kazandırarak geçimini sağlayacağı düşünülen esnaflar kan ağlıyor.

Asgari ücret 28 bin, açlık sınırı 35 bin TL

“İktidara gelecek olan partiye darbe”

Özel, ‘mutlak butlan’ kararına bir kez daha tepki göstererek, iktidarın, “milleti adaysız, partisiz, kurumsuz, partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz” bırakmaya çalıştığını söyledi ve yaşananları “iktidara gelecek olan partiye darbe” olarak nitelendirdi.

Üç yıl önce “CHP değişirse Türkiye değişir, önce CHP’yi değiştireceğiz, sonra yönetimi değiştireceğiz” anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Özel, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı kazandıktan sonra 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olduklarını hatırlattı.

“Makbul muhalefet” olmayı reddettiğini bir kez daha vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir yandan birilerinin bizi, “Biz Ekrem’i yedik bitirdik, kazanacak başka adaya bakma, partinin başında otur. Bizim için makbul olan budur” diyenlere “Hayır” cevabını biz verince “Belki bizimle olur. Eğer partiyi bize verirseniz biz alıştığınız gibi oluruz. Biz bildiğiniz gibi oluruz. Biz alıştık kaybetmeye, bir kez daha kaybeder partinin başında otururuz” dediler. Karşımızda 5 Kasım Kurultayı’nı hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenler, yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır.

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak

“Grubumuz buradadır”

“Mesele, CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan’la, rejim ile millet arasında bir meseledir” diyen Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Sözün sonu: Saflar nettir; otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir. Dayanışma büyürse biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Bu Meclis’e bir yazı yazılmış, ‘Grubumuz yoktur’ diye. Evelallah grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır. Bu grup bir siyasi parti grubudur, adı Cumhuriyet Halk Partisi grubudur. Bu grup bir yürüyüş grubudur, iktidara yürüyüş grubudur.

(VC)