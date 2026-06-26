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YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 13:09 26 Haziran 2026 13:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 13:42 26 Haziran 2026 13:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Özel Diyarbakır'da: Barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak

Özel, "Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın üstündedir. Kendisine selam olsun" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel Diyarbakır'da: Barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak
Fotoğraf: ÖÖ Fotoğraf Servisi

CHP Grup Başkanı ve seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gitti.

Özel'i, Diyarbakır Havalimanı’nda partililer ve yurttaşlar zılgıtlar ve alkışla karşıladı. 

Özel, havaalanı önünde kendisini bekleyen çok sayıda yuttaşla selamlaştı. “Özgür Başkan, özgür Türkiye” “Diyarbakır seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla ve davul zurna eşliğinde kadınların çektiği zılgıtlarla karşılanan Özel’e yoğun ilgi gösterildi.

Özel ve partililer “Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı” yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

Özel, Suriçi’ndeki esnafı ziyaret etti..

Özel'in esnaf ziyaretine yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özgür Özel burada yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. Yurttaşlar, "Özgür Başkan, özgür Türkiye" sloganları attı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önüne gelen Özel, karanfil bıraktı.

Özel, "Bugün burada sevgili Türkan Elçi ile birlikte 10. yıl anması yapıldı, 11. yılın içindeyiz. Dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği noktadayız. Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. O, bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi, hepimiz olabildiğince kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Güne bugün burada olacağımızı bilen ve dün akşam saatlerinde avukatının çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın üstündedir. Kendisine selam olsun."

"Diyarbakır'ın bir anlamı da sokağında gördüklerime bir yolda olduğumuzu ve yol sorduğumuzu sordum, gülüştük. Çünkü Diyarbakır, iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir. Bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle yürüyoruz. Herkes şundan emin olsun ki; yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel Özgür Özel Diyarbakır'da
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