Özgür Özel: Önce kurultayı yapacağız sonra iktidara yürüyeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP’nin grup toplantısı öncesi başlayan tartışmalar ve hareketlilik sabah saatlerinden itibaren gerginliğe dönüştü.

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki süreç, Meclis'e taşındı.

Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, erken saatlerden itibaren Meclis önüne geldi. Taraflar arasında Dikmen ve Çankaya giriş kapıları önünde zaman zaman gerginlik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te "grup toplantısı gerçekleştirmek üzere" partilileri CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

*Özel'i destekleyen milletvekilleri, sabah saatlerinden bu yana Büyük Grup Salonu'nda bekliyor. (Fotoğraf: Mahmut Tanal/X)

12.20 | Özel konuştu

Özgür Özel: “Bugün siz Meclis’in kapısı önünden darbeyi püskürttünüz. Siz olmasaydınız, baba ocağına Pazar sabahı 7’de partinin önünden geçmemesi gereken o tipler bugün de bu kapıya dayanacak, CHP misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş başkana değil, atanmış kararla gelen birisine vereceklerdi" dedi. Özel, şöyle devam etti:

Özel, "İki ses geliyor: Biri kurultay, biri de iktidar. Önce kurultayı yapacağız sonra iktidara yürüyeceğiz. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizden minnet duyuyorum. Öfke sözleri değil umut sözleri ile yürümenizi, partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi, asla sizi mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim."

10.50 | Kılıçdaroğlu toplantıya katılmayacak

Sözcü'nün haberine göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM’de yapılması planlanan CHP Grup Toplantısı’na katılmama kararı aldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde konuya ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Meclis'te toplantı yapıyor. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri de toplantıya katıldı. Son durum değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu X hesabından Mansur Yavaşı etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."

10.40 | Güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi yasağı

TBMM Başkanlığı, CHP’nin grup toplantısı öncesinde yaşanan yoğunluk ve güvenlik riskini gerekçe göstererek ziyaretçi girişini durdurdu. Yapılan bilgilendirmede, Meclis yerleşkesindeki kapılarda oluşan güvenlik riski nedeniyle toplantıya izleyici alınmayacağı belirtildi.

10.10 | Özgür Özel Meclis’e ulaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuşmak üzere TBMM’ye giriş yaptı. Salonda hazırlıklar sürerken, destekçilerin yoğun katılımı dikkat çekti.

09.15 | Özel’e yakın milletvekilleri salona girdi

CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona, Özgür Özel’e yakın milletvekilleri giriş yaptı. Aynı saatlerde farklı partilerin grup toplantıları için Meclis’te bulunan milletvekilleri de yerleşkedeydi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de toplantı salonuna geldi.

Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri grup salonunda toplandı / TBMM #Canlı https://t.co/IOaTu6Imjv — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) June 9, 2026

08.50 | Meclis çevresinde yoğun güvenlik ve gerginlik

TBMM Dikmen Kapısı çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kalabalık oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel’i destekleyen gruplar karşı karşıya gelirken zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı, Meclis çevresi polis araçlarıyla abluka altına alındı.

Taraflar arasında gerginlik tırmanırken karşılıklı sloganlar atıldı. Bazı noktalarda su şişelerinin fırlatıldığı ve kısa süreli fiziksel müdahalelerin yaşandığı görüldü.

Ne olmuştu? İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li vekillere 28 Mayıs’ta gönderdiği yazıda, “Gerekli bilgilendirmeler, talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Meclis toplantısını Grup Yönetim Kurulu belirler” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu da Özgür Özel’in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği toplantının usulsüz yapıldığını savunarak TBMM’ye başvurdu. CHP’li Emir: Meclis toplantısını grup yönetim kurulu belirler CHP Grup Toplantısı gerilimi ilk olarak 2 Haziran’daki toplantı öncesinde başladı. Meclis Başkanlığı, 1 Haziran’da CHP Genel Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağı soruldu. Kılıçdaroğlu’ndan “CHP Grup Toplantısı yapmayacağız” yanıtı geldi. Ancak Özel, Kılıçdaroğlu yönetiminin yanıtını tanımadı ve 2 Haziran’da partisinin grup toplantısını düzenledi. Özel: Karşımızda mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı var CHP’de bugün yaşanan grup toplantısı krizi ise Özel’in, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in birinci ölüm yıldönümü nedeniyle toplantıyı yapmayacaklarını açıklamasının ardından yaşandı. Özel, dün yaptığı açıklamada, bu kararın ardından Kılıçdaroğlu’nun aynı tarihte grup toplantısı yapacağının konuşulmaya başlandığını belirterek, “Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Sokaktaki tepkinin ise bini bir para. Benim Manisa’da olacağım düşünülerek burada grup toplantısı yapmaya karar vermişler” ifadelerini kullandı. Gün içinde Kılıçdaroğlu ve Özel yönetimleri, ayrı ayrı CHP Grup Toplantısı için çağrı yaptı. Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak

(EMK)