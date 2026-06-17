CHP’de kurultay imzaları Genel Merkez’de

CHP’de Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay talebiyle topladığı 833 noter onaylı delege imzasını Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştırılmak üzere Genel Merkez’e teslim etti.

İstanbul delegelerinden gelen 170 imzanın da dosyaya eklenmesiyle toplam imza sayısı da 1003’e ulaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay talebine destek veren 74 il başkanı ve bazı imzacı delegelerle birlikte CHP Genel Merkezi’ne gitti.

İmzacı delegeleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirci bina önünde karşıladı.

İmzaların teslim edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi önünde il başkanları adına CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz bir konuşma yaptı.

“Mutlak butlan” kararının yalnızca parti içi bir tartışma olmadığını, CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmayı hedefleyen siyasi bir müdahale olduğunu söyleyen Yalaz, “Butlan kararı, partimizin iktidar yürüyüşünü durdurmayı hedefleyen siyasi bir müdahale olduğu gibi, aynı zamanda tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkını hedef almış, çok partili demokrasinin ve anayasal düzenin temellerini sarsmıştır” dedi.

Olağanüstü kurultay sürecinin hızla başlatılması gerektiğini belirten Yalaz, 10 gün içinde kurultay kararı alınmaması halinde gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.

32 akademisyenin görüşü de sunuldu

Yalaz, olağanüstü kurultay yapılmasının önünde hukuki engel bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bu kapsamda 32 kamu hukuku hocasının hazırladığı hukuki mütalaanın da Genel Merkez’e teslim edildiğini açıklayan Yalaz, mütalaada tedbir kararının olağanüstü kurultaya engel oluşturmadığının, aksine kurultayın ivedilikle toplanması gerektiğinin belirtildiğini aktardı.

Genel Merkez imzaları inceleyecek

CHP Tüzüğü’ne göre delegelerin yarıdan bir fazlasının imzasıyla başvuru yapılması halinde seçimli olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması gerekiyor.

İmzaların teslim edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nin başvuruyu incelemesi bekleniyor. İncelemede imzaların noter tasdikli olup olmadığı ve imza veren delegeler arasında ihraç edilen ya da delegeliği düşürülen isim bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.

İncelemenin ardından imzaların Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na gönderilip gönderilmeyeceği netleşecek.

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar ise tedbir kararına işaret ederek, imzaların teslim edilmesi halinde dahi olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü savunuyor.

CHP’de bugün yapılacak MYK toplantısında kurultay imzalarının yanı sıra ihraç süreçleri ve Meclis grup başkanvekilliğine ilişkin atamaların da ele alınması bekleniyor.

(HA)