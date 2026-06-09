Bahçeli’den Özel’e: CHP’nin iç gerilimini meydanlara taşımaktan vazgeç

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'den CHP açıklaması: Yargıtay kararını bir an önce vermeli

"CHP’nin iç gerilimini meydanlara taşımaktan vazgeçin"

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan bölümler şöyle:

"Sayın Özgür Özel’e tavsiyemiz şudur. CHP’nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. CHP bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır."

“Bu hesabın sonunda mahcup olmamak isteniyorsa gaflet uykularından uyanıp gözler dört açılmalı. Bu sanatın sanatkârı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmeli. Özgür Özel CHP’nin iç gerilimini meydanlara taşımaktan, memlekete yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmeli. TBMM koridorlarına taşan buhran ortadadır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden buna bir nizam verilmelidir.”

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"Süreç, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır"

Bahçeli, konuşmasında kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan "Barış ve Demokratik Toplum" sürecine de değindi.

"Terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati ve ne kadar isabetli olduğu bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Bugün bölgemizde yaşanan her kriz, bir dış politika gündem başlığı olduğu kadar; iç cephemizin sağlamlığına, kardeşlik hukukumuzun gücüne, devletimizin teyakkuzuna ve milletimizin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır."

"Terörsüz Türkiye iradesi samimiyetle ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Türkiye’nin huzura, kardeşliğe ve güvenli geleceğe yürüdüğü bir dönemde; bölgesel savaşlardan, güç boşluklarından ve jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir."

(NÖ)