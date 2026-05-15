ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.05.2026 10:42 15 Mayıs 2026 10:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 10:48 15 Mayıs 2026 10:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Çiftçi sayısı azalıyor, kırsalda yaş ortalaması 58’e çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kanunu’na göre 2026’da çiftçiye verilmesi gereken desteğin 722 milyar, verilen desteğin ise yalnızca 168 milyar lira olduğunu söyledi. “Çiftçiye kanunla verilmesi gereken destek dahi verilmiyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Emre Dilek / AA

Türkiye’de çiftçi sayısının her geçen yıl düştüğünü ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne göre yaklaşık 2 milyon 300 bin çiftçi bulunuyor. Ancak nüfusa oranladığımızda ciddi bir azalma var. Kırsalda yaş ortalaması 58’e yükseldi” dedi.

Kırsal yaşamın cazibesini kaybettiğini belirten Gürer, “Buralarda okul yok, sağlık ocağı yok, sosyal donatı alanı yok. İnsanlar yalnızca üretim için yaşıyor. Destek verilmediği için kırsal göç devam ediyor” şeklinde konuştu.

Gürer, son 22 yılda 2,5 milyon hektar tarım arazisinin kaybedildiğini belirterek, “Ankara büyüklüğünde tarım arazisi artık yok. Bu alanlar kaybedilmeseydi bugün yaklaşık 8 milyon ton daha fazla buğday üretirdik. Türkiye ithalata ihtiyaç duymazdı” ifadelerini kullandı. “Her saatte 18 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi kaybediyoruz” dedi.

“Çiftçi kazanmıyor, aracılar kazanıyor”

Üretim maliyetlerindeki artışın çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını belirten  Ömer Fethi Gürer, mazot, gübre, ilaç, elektrik ve sulama giderlerinin üreticiyi ezdiğini ifade etti.

“Çiftçi bu maliyet artışları kadar kazanmıyor. Aracılar, tüccarlar, ithalatçılar kazanıyor. Esas üreten ise desteklenmiyor” diyen Gürer, taban fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla üreticinin tüccarın insafına bırakıldığını ifade etti. “Alım fiyatı açıklanıyor ama tüccar bunun altında fiyat veriyor. Ürün tarlada değer bulmuyor” dedi.

“Türkiye 21 üründe arz açığı veriyor”

Türkiye’nin temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı hale geldiğini belirterek, “Buğdayda, arpada, pamukta, bitkisel ham yağda, soyada, ayçiçeğinde, cevizde, bademde, çayda ithalata muhtaç durumdayız” dedi.

Mercimek üretimindeki düşüşe de dikkat çekerek “2025 yılında mercimek üretimi 2002’nin yarısı kadar gerçekleşti. Nohut ve fasulyede dahi arz açığı oluştu” diye konuştu.

“Tarım Kanunu uygulanmıyor”

Cumhurbaşkanı’nın Dünya Çiftçiler Günü’nde yaptığı açıklamalara değinen Ömer Fethi Gürer, Tarım Kanunu’nun uygulanmadığını ifade etti.

“Tarım Kanunu’na göre 2026 yılında çiftçiye verilmesi gereken destek 722 milyar lira. Verilen destek ise yalnızca 168 milyar lira. Çiftçiye kanunla verilmesi gereken destek dahi verilmiyor. Tarım Bakanlığı’nın bütçesi bile çiftçiye verilmesi gereken desteğin altında tutuluyor.” ifadelerini kullandı.

“Gıda yoksa yaşam yok”

Konuşmasının sonunda tarımın stratejik önemine dikkat çeken Gürer, “Çok güzel villalarınız olabilir, çok güzel apartmanlarınız olabilir ama gıdanız yoksa yaşamı sürdüremezsiniz. Duvarı kemirerek yaşam devam etmiyor.” dedi.

Sümerlerden kalan bir sözü hatırlatan Gürer, “Koyunu ve buğdayı olanın kapısını altını olan bekler” diyerek gıdanın ve üretimin önemine vurgu yaptı.

Gürer, “Çiftçiyi, üreticiyi sahiplenmek zorundayız. Çünkü bu sektör milli güvenlik kadar önemlidir” dedi.

(HA)

