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YT: Yayın Tarihi: 12.06.2026 08:32 12 Haziran 2026 08:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.06.2026 08:39 12 Haziran 2026 08:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Mali Şube ekipleri, yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye binasında arama çalışmalarını sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları ile bazı iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Başkan Bora Balcıoğlu ve beraberindeki 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mali Şube ekipleri, yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye binasında arama çalışmalarını sürdürüyor.

(EMK)

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