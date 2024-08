Li Amedê cara duyem êrişî Hewş Cafeyê kirin

Kafeteryayên bi navê Karga û Hewş li Suriçiya Amedê kar dikin. Kafeteryayên navborî ev demeke dirêj e rastî êrîşan li pêy hev, tên.

Êrîşkar naxwazin alkol li wan kafeteryayan were firotin û naxwazin kesên ku tên wan kafeteryayan "bi ser û guhê wekirî" rûnin. Êrîşkarên ku di 11ê Tîrmehê de di êrişa yekem de bi çek û bombeyên deng êriş kiribûn tevî ku di dîmenên kamerayên ewlehiyê hatibûn tespîtkirin, mehek girtî man rojek berê hatin berdan.

Duh (25ê Tebaxê) danê êvarê, V.G. û U.Y., careke din çûn kafeya ku berê êriş lê kiribûn û gef li xebatkarên kafeyê xwarin û gotin, "Em naxwazin jinên ku cil û bergên vekirî li xwe dikin bên vê kolanê."

Piştî gengeşiya devkî, V.G. û U.Y. êrîşî xebatkarên kafeyê kirin. Di kêliya êrişê de ekîbên polîsan ên ku ji ber êrîşa berê li kolanê bi wesayîta zirxî tedbîr digirtin, mudaxele kirin. Hate zanîn ku di dema mudaxeleyê de yek ji êrîşkaran hewl da çeka polîs jê bigire.

Di êrîşê de piyê rêvebir û xebatkarê kafeyê Agît Damlayici şikest.

Piştî êrîşa şeva 11ê Tîrmehê, Hewş Cafe û Karga Cafe her tim di bin parastina polîsan de bûn.

Hewş Cafe di bin parastina polîsan de careke din rastî êrişê hat. Xwediyê Hewş Cafeyê Bahoz Damlayici têkildarî mijarê bi bianetê re axivî:

"Di meha Gulanê de ev kes hatin û bi devkî gef li me xwarin. Di şeva 12ê Tîrmehê pêşî bi bombeya deng û piştre jî bi çekê êrîşî me kirin. Tevî ku me ev dîmenên kêliyên êrîşê bi emniyetê re parve kir jî, ev kes hatin berdan. Duh dîsa hatin ber deriyê me. Van kesan bi tekbîra 'Allah-u Ekber' êriş kirin. Em fêm nakin ku heman êrişkar çawa bi rehetî dîsa ketin kolanê.

"Ger ji niha û pê ve tiştek were serê me wê ev kes berpirsyar bin. Em dixwazin ewlehiya me ya canî were girtin û destnîşan dikim ku ev êrîşên ku şêweyê jiyanê ji xwe re kiriye armanc, wê sibe ji bo hemû kesên li Amedê dijîn bibe gef. Ez ji bo hevgirtinê bang li hemû kesan dikim û dîmenên êrîşa şeva 12ê Tîrmehê bi we re parve bikim."

