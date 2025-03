8Ê ADARÊ ROJA JİNAN A CÎHANÎ

Bi wêneyan 8ê Adara Amedê

Di 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî de weke her sal îsal jî jin bi hemû coşa xwe li qadan bûn. Li Amedê îsal jî jînan li hemû qadên 8ê Adarê dirûşmên kurdî berz kirin û pankartên kurdî hilgirtin. Me hin pankartên bi kurdî yên li Amedê di 8ê Adarê de li qadê hatin hilgirtin ji bo we berhev kirin.