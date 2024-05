Polîsan gaz û guleyên plastîk li karkeran reşand: Komîteya Amadekar çalakî bi dawî kir

Di 1ê Gulanê Roja Ked û Piştevaniyê de, bi banga rêxistinên kedê, pîşeyî, partiyên siyasî û rêxistinên girseyî yên demokratîk li çar aliyê Tirkiyeyê wê mîtîng bên lidarxistin.

Navnîşana pîrozbahiyên li Stenbolê jî Meydana Taksîmê ye.

Yerlikaya: Taksîm ne ji cihên diyarkirî yên ji bo meşên xwepêşandanê ye

Lêbelê Walîtiya Stenbolê îsal jî pîrozkirina 1ê Gulanê Cejna Karkeran li Taksîmê qedexe kir.

Li gorî biryarên ku Walîtiya Stenbolê girtibûn, seferên gel ên bi rüya behrê û bejahî hatin rawestandin. Li gor biryara walîtiyê seferên metro û tramvayê jî hatin rawestandin û li hin xetên çûn û hatinê jî îstasyon hatin girtin.

Bajar bi bajar bernameyên ji bo 1ê Gulanê

Karkerên ku li Yenîkapiyê hatin cem hev dê ji Saraçhaneyê berbi Qada Taksîmê bimeşin.

Em geşedanan xulek bi xulek radigihînin:

13.00: Polîsan li du aliyan mudaxaleyî karkeran ku xwestin berê wan ji Saraçhaneyê bide Aksarayê. Çalakger ber bi Aksarayê ve meşiyan û dawî li çalakiya xwe anîn.

12.40: Polîsan barîkat ji alîkî ve berfireh kirin û ketin parkê.

12.26: Çalakger ji bo ku bimeşin Meydana Taksimê sekinîne. Polîsan dîsa anons kirin ku ev çalakî neqanûnî ye û ger kom venekişin dê mudaxele bikin.

12.20: Komîteya Amadekar a 1ê Gulanê ku ji DÎSK, KESK, TMMOB, TTB û TDBê pêk tê, diyar kir ku çalakiya 1ê Gulanê ya li Saraçhaneyê wan bi dawî kiriye.

12.15: Polîsan li ser Bulvara Ataturk a Saraçhaneyê bi ava şît, ​​gaz û guleyên plastîkî mudaxeleyî karkeran kir.

Saet 9.25: Komên femînîstan ji Yenîkapiyê berbi Saraçhaneyê dest bi meşê kirin. Di meşê de siloganên "Keda me jî ya me ye, bedena me jî ya me ye, jiyana me jî ya me ye, kolan jî yên me ne" berz dikin.

9.15: Heyeta Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger ên Tirkiyeyê (DÎSK) dest bi meşê kir. Di meşê de dirûşmeyên "Her der Taksîm e, her der berxwedan e" û "Roj wê were, dewran wê bizivire, qesr wê hesab bide gel" hatin berzkirin.

08.25: Li ser rêya Yenîkapî û Saraçhaneyê cihên lêgerînê yên polîsan hene.

Saet 07.50: Di çarçoveya bangewaziyên ji bo Saraçhaneyê, ji saetên sibê ve karker berbi Yenîkapiyê diçin.

(AD/EMK/AÖ/AY)