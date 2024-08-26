Diyarbakır'daki Hewş Cafe'ye ikinci saldırı: Saldırganlar serbest bırakıldı

Karga ve Hewş, Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren iki kafe. Söz konusu kafeler, uzun bir süredir art arda saldırıya uğruyor.

Saldırganlar, mekânlarda alkol satılmamasını ve bu mekânlara gelen müşterilerin "açık saçık" oturmamasını istiyorlar. 11 Temmuz'daki silahlı ve ses bombalı ilk saldırıda güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen üç saldırgan, yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra önceki gün serbest bırakıldı.

Dün (25 Ağustos) akşam saatlerinde, daha önce saldırdıkları kafeye gelen V.G. ve U.Y., bir kez daha kafe çalışanlarına "Bu sokağa açık giyinen kadınların gelmesini istemiyoruz" diyerek tehditler savurdu.

Sözlü tartışmanın ardından V.G. ve U.Y., kafe çalışanlarına saldırdı. Bu esnada, daha önceki saldırı nedeniyle sokakta zırhlı araçla önlem alan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında saldırganlardan birinin polisin belindeki silahı almaya çalıştığı öğrenildi.

*Hewş Cafe'ye yapılan ilk saldırının görüntüleri

Saldırıda kafe işletmecisi ve çalışan Agit Damlayıcı'nın kolu kırıldı. Saldırının ardından dün gözaltına alınan V.G. ve U.Y.’nin ise yaklaşık 1 saat önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı

Diyarbakır’da saldırıya uğrayan kafe sahibi: Faillerimiz ortadadır

Tehditler

Polis korumasına rağmen yeniden saldırıya uğrayan Hewş Cafe işletmecisi Bahoz Damlayıcı, saldırıyı bianet'e şöyle anlattı:

"1 saat önce sizlere bu kişilerin onlarca polisin gözü önünde ellerini kollarını sallayarak saldırdığını söyledim. Ve 1 saat sonra bu saldırganlar serbest bırakıldı. Dünün görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Her şey onlarca polisin gözü önünde yaşandı. Artık başımıza bir şey gelirse sorumlusu saldırganları serbest bırakanlardır.’’

"Mayıs ayında bu insanlar gelip bizi sözlü olarak tehdit etti. 12 Temmuz gecesi önce ses bombasıyla, sonra da silahla saldırdılar. Biz bu görüntüleri, saldırı anlarını, emniyetle paylaşmamıza rağmen bu kişiler serbest bırakıldı ve dün yine kapımıza dayandılar. 'Allah- û Ekber' diyerek saldıran bu kişiler o sokağa elini kolunu sallayarak nasıl tekrar girdi anlamıyoruz.

"Bu saatten sonra başımıza bir şey gelirse sorumlusu bu kişilerdir. Can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz ve yaşam tarzına yönelik bu saldırıların, yarın Diyarbakır'da yaşayan herkesi tehdit edeceğinin altını çiziyorum. Herkesi dayanışmaya davet ediyorum."

“90'LARIN HİZBULLAH'I GERİ Mİ DÖNÜYOR?" DEM Parti'den Diyarbakır'daki kafelere saldırılara dair Meclis Araştırması talebi