İsrail ordusu, Gazze’de 21 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu sabah düzenlediği basın toplantısında Gazze’nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti. Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10’nun isimlerinin açıklandığını kaydetti. Hagari, binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

Bina askerlerin üzerine yıkıldı

Haaretz’in haberine göre, Hagari, İsrail ordusundan askerlerin Pazartesi öğleden sonra Gazze'de İsrail yerleşimi olarak açıkladığı Kissufim'e yaklaşık 600 metre uzaklıktaki iki katlı iki binaya girdiğini ve bölgedeki altyapıyı havaya uçurmak için burayı mayınlarla donattığını açıkladı.

Hagari, daha sonra Hamas’ın, İsrail askerlerinin güvenliğini sağlayan bir tanka RPG füzeleri ateşlediğini, aynı anda binalarda patlama meydana geldiğini ve binanın askerlerin üzerine yıkıldığını söyledi. Olayın incelendiğini de ekledi.

