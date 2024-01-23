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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 10:33
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 13:01
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İsrail ordusu, Gazze’de 21 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerine saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü, patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Gazze’de 21 askerinin öldürüldüğünü açıkladı
Fotoğraf: AA

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu sabah düzenlediği basın toplantısında Gazze’nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti. Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti. 

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10’nun isimlerinin açıklandığını kaydetti. Hagari, binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

Bina askerlerin üzerine yıkıldı

Haaretz’in haberine göre, Hagari, İsrail ordusundan askerlerin Pazartesi öğleden sonra Gazze'de İsrail yerleşimi olarak açıkladığı Kissufim'e yaklaşık 600 metre uzaklıktaki iki katlı iki binaya girdiğini ve bölgedeki altyapıyı havaya uçurmak için burayı mayınlarla donattığını açıkladı.

Hagari, daha sonra Hamas’ın, İsrail askerlerinin güvenliğini sağlayan bir tanka RPG füzeleri ateşlediğini, aynı anda binalarda patlama meydana geldiğini ve binanın askerlerin üzerine yıkıldığını söyledi. Olayın incelendiğini de ekledi.

Soruşturma başlatıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, “Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yaptı. Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti. Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle “bu sabahın kendileri için dayanılmaz derecede zor olduğunu” dile getirerek birlik çağrısı yaptı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için "zor ve acı verici" olduğunu söyleyen Gallant, öldürülen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyetlerini iletti.

Gallant, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.

Haaretz gazetesi, öldürülen askerlerden isimleri açıklananların fotoğraflarını yayınladı.

İsrail ordusu (IDF), saldırıda hayatını kaybeden askerlerin büyük çoğunluğunun Gazze Tümeni'ne bağlı 261. Tugay'a bağlı olduğunu açıkladı.

Gazze’ye kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi. 7 Ekim’den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556 oldu.

(AS)

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Bugün 12:23
/haber/israilli-rehine-yakinlarindan-takas-anlasmasi-cagrisi-290909
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Bugün 08:45
/haber/hamas-gecici-degil-daimi-ateskes-istiyoruz-290892
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Bugün 08:24
/haber/bm-israil-gazzeye-insani-yardimi-engelliyor-290891
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/haber/israil-saldirilarinda-25-bin-105-gazzeli-hayatini-kaybetti-290828
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