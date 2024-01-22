Hamas’tan “Aksa Tufanı” raporu

Hamas, “Aksa Tufanı’nı neden yaptık” başlıklı 16 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda, 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği “Aksa Tufanı” operasyonunda neler yaşandığını, operasyonun neden yapıldığını ve Filistin meselesiyle bağlantısını açıkladılar.

“Aksa Tufanı” neden yapıldı?

İsrail'in iddialarını çürütme ve gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla bu raporu hazırladıklarını belirten Hamas, “Aksa Tufanı’nın, İsrail’in, Filistin davasını tasfiye etme, toprakları ele geçirme ve Yahudileştirme, Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlar üzerinde tam olarak hakimiyet kurma planlarına karşı koymak için atılmış gerekli bir adım ve doğal bir tepki olduğunu” belirtti.

Aksa Tufanı’nın ayrıca, “Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra, işgalden kurtulma, ulusal hakların yeniden tesisi, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesi ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması yolunda atılmış doğal bir adım olduğu” kaydedildi.

“İsrail'in sisteminin çökmesiyle kaos yaşandı”

Raporda, Hamas’ın kurulduğu tarihten bu yana sivilleri hedef almaktan kaçındığı dile getirildi:

“Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail'in güvenlik ve askeri sisteminin tamamen ve hızla çökmesiyle bazı aksamalar ve Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılması sebebiyle kaos yaşanmış olabilir.”

“İsrail askerleri hedef alındı”

Hamas'ın, operasyon sırasında İsrailli sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamalara da değinilen raporda, “kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hedef alınmasından kaçınmanın, Hamas mensuplarının aldığı ahlaki ve dini terbiyenin bir gereği olduğu” vurgulandı:

“Kassam mensuplarının 7 Ekim’de sivilleri hedef aldığı iddiası tamamen iftira ve yalandır. Bunları iddia edenler İsrail kaynaklarıdır. Bunu teyit eden hiçbir bağımsız kaynak yoktur. O gün çekilen videolar ve İsraillilerin daha sonra yayınlanan ifadeleri gösteriyor ki, Kassam savaşçıları sivilleri hedef almadı, sivillerin çoğu İsrail ordusunun ve polisinin şaşkınlığı sonucu İsrail polisi ve askeri tarafından öldürüldü.”

Raporda, direniş güçlerinin, Filistin halkına karşı silah taşıyanları ve İsrail askerlerini hedef aldığı, bunun da daha önce defalarca dile getirildiği aktarıldı.

ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere’ye çağrı

ABD ile Avrupa ülkelerinin, İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde yargılanmasına karşı çıkmasına da değinilen raporda, “özellikle ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere’ye, eğer gerçekten adalete inanıyorlarsa, Filistin'de işlenen tüm suçların soruşturulması için yargı sürecine destek vermeleri” çağrısı yapıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)