Pakistan: Tren yolcularını rehin alan Beluci Kurtuluş Ordusu'nun 50 militanı öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde salı günü bir yolcu trenine saldırarak ele geçiren isyancıların ordu müdahalesinin başladığı çarşamba günü 21 rehineyi öldürdükleri iddia edildi.

AP'nin haberine göre, ordu sözcüsü güvenlik güçlerinin 300'ü aşkın kişiyi kurtardığını ve saldırganların 50'sini öldürdüğünü söyledi. Sözcü Korgeneral Ahmad Sharif, yerel medyaya, salı günü karışıklıkların sürdüğü Belucistan eyaletinde başlayan saldırıda demiryolunu koruyan üç askerin de öldürüldüğünü söyledi.

Medyaya konuşma yetkileri olmadığı için adlarını vermek istemeyen güvenlik yetkilileri, askerlerin 346 rehineyi kurtardığını ve operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti de, eyalet meclisine askerlerin olaya karışan tüm isyancıları öldürdüğünü söyledi.

Belucistan'ın ücra bir kesiminde bir tünelde 440 yolcu taşıyan trene düzenlenen saldırının sorumluluğunu Belucistan'ın Pakistan'dan bağımsızlığı için savaşan Beluci Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

BLA sözcüsü Jiyand Baloç, salı günü, yetkililer hapisteki militanları serbest bırakmayı kabul ettiği takdirde eylemcilerin yolcuları serbest bırakmaya hazır olduğunu söylemişti.

AP muhabiri Charles de Ledesma, Pakistan güvenlik güçlerinin ülkenin dağlık güneybatı bölgesinde bir trende rehin alınan yüzlerce kişiyi kurtarmaya çalışırken "ayrılıkçı militanlarla" çatışmaya girdiğini bildirdi.

Yetkililer yolcuların hepsinin kurtarılıp kurtarılmadığı konusunda henüz bilgi vermedi.

BLA Pakistan güvenlik güçlerine yönelik sistematik saldırılar yürütüyor ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında Belucistan'da uygulanan milyarlarca dolarlık projelerde çalışan ve aralarında Çin yurttaşları da olan binlerce sivili de hedef alıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin "Pakistan'ın terörle mücadele çabalarını güçlendirmesini kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğini" söyledi.

Bazı rehine yakınaları geçtiğimiz yıl BLA'nın bir tehdit olmadığını ve "sıradan bir polis müfettişinin durumu düzeltebileceğini" ileri süren İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi'yi öfkeyle andılar.

İslamabad merkezli bağımsız bir güvenlik uzmanı Syed Muhammad Ali, eylemi yorumlarken "BLA Pakistan Ordusu'na Belucistan'da zarar vermeyi başaramayınca, hedeflerini askerlerden silahsız sivillere kaydırdı. Bu kamuoyu ve medyanın anlık dikkatini üzerlerine çekmeye yarasa da nihai hedefleri olan sivil nüfus içindeki destek tabanlarını zayıflatacaktır." dedi.

Arka plan

Tren, Ketta'dan ülkenin kuzeyindeki Peşaver kentine gidiyordu. Yetkililer, militanların rayları havaya uçurduğu ve lokomotifle dokuz vagonun durduğu sırada Jafer Express treninin bir bölümünün bir tünelin içine girmiş olduğunu söylediler.

Petrol ve mineral zengini Belucistan, Pakistan'ın en büyük ve nüfusu en düşük eyaleti. Belucistan Beluçların ülkesi. İranî bir halk olan Beluçların toprakları Pakistan, İran ve Afganistan arasında paylaşılmış durumda. Beluçça konuşan halkın çoğunluğu Müslüman ve güçlü bir aşiret yapısını koruyor. Beluçların temel sorunu merkezi hükümet tarafından ayrımcılığa ve sömürüye uğratılmaları.

İran-Pakistan sınırının her iki yakasındaki Beluci ayaklanmaları her iki ülkenin temel siyasal sorunları arasında. İran ve Pakistan hükümetleri birbirlerini bazı grupları desteklemek ya da en azından hoş görmekle suçluyor. İran, militan grup Ceyş el-Adl'e (Adalet ve Eşitlik Ordusu) karşı Pakistan'dan yardım isterken, Pakistan da Tahran'ın BLA savaşçılarına sığınak vermemesini istiyor.