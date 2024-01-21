İsrail saldırılarında 25 bin 105 Gazzeli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.

Filistinliler işkenceyi anlattı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinliler, ağır işkencelere uğradıklarını ifade ediyor. Bu kişilerden biri olan Cibaliya beldesinden Abdulkadir Tafeş, AA muhabirine alıkonulma sürecini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Tafeş, İsrail güçlerinin karadan işgal sürecinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan ve saldırılar nedeniyle göçe zorlananların kaldığı Kemal Advan Hastanesi'ne yaklaşık 40 gün önce baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında "iris taraması yapılacağı" bahanesiyle 5 Filistinliyi alıkoyduğunu söyleyen Tafeş, "İris taraması için ayağa kalktığımızda bir İsrail askeri, geri adım atan kişinin kısa çöpü çekeceği tehdidinde bulundu" dedi.

Fiziksel ve psikolojik işkence

Sadece iki saniyelik bir an için ayağının geriye doğru kaydığını ancak hemen düzelttiğini ifade eden Tafeş, durumu gören bir İsrail askeri tarafından yakalandığını belirtti: "Grupta şansız olan bendim. Ayağım kayınca hemen eski yerine koymuştum ama bir de baktım ki arkamda İsrail askeri duruyor. Başımı eğdi, beni bağladı ve kumlu bir yere doğru götürdü."

İsrail askerinin kendisini güvenlik soruşturması için götürdüğünü anladığını kaydeden Tafeş, alıkonulmuş kişilerle dolu kamyonet tarzı bir araçla bilmediği bir yere nakledildiğini söyledi.

Abdulkadir Tafeş, alıkonulduğu 40 gün çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade ederek, "İsrail askerleri, alıkonulanlara karşı çok ağır fiziksel ve psikolojik işkence türlerini uyguladı" diye konuştu.

Filistinli Tafeş, 40 günün sonunda dün serbest bırakıldığını ve gördüğü eziyetten dolayı vücudunda bazı kemiklerin kırıldığını aktardı.