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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 08:45
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 08:47
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Hamas: Geçici değil daimi ateşkes istiyoruz

Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani “Hamas’ın temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkes. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas: Geçici değil daimi ateşkes istiyoruz
Fotoğraf: AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, “Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması” dedi.

AA muhabirine konuşan Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.

“Hamas açısından kabul edilebilir değil”

İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:

"Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz.

Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi basından okudum, iki ay süreli bir ateşkes teklifinden söz ediliyor. Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan insani arada 81 İsrailli rehine ve 240 Filistinli tutuklu karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli rehine bulunuyor.

Ateşkes teklifi

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti.

Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulandı.

İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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/haber/abd-gazzede-genel-bir-ateskesi-desteklemiyoruz-290919
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Bugün 12:23
/haber/israilli-rehine-yakinlarindan-takas-anlasmasi-cagrisi-290909
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/haber/bm-israil-gazzeye-insani-yardimi-engelliyor-290891
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