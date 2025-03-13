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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Mart 2025 17:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2025 17:17
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SOHR: Suriye’de öldürülen sivillerin sayısı 1476’ya yükseldi

Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus vilayetlerinde dört yeni katliamın daha gerçekleştiği, çoğunluğu Alevi olmak üzere 93 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SOHR: Suriye’de öldürülen sivillerin sayısı 1476’ya yükseldi
*Yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri Lazkiye'de, 7 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

Suriye’nin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus kırsalında, 6 Mart’tan bu yana sivil ölümlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen Alevilere yönelik 54 katliamda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 1476 kişi hayatını kaybetti.

Lazkiye’de 735, Tartus’ta 466, Hama’da 262, Humus’ta 13 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki ‘güvenlik operasyonları’ ile başlayan ve 6 Mart’ta eski Suriye ordusu unsurlarının Lazkiye kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, 7 Mart itibarıyla etnik temizlik saldırılarına ve toplu infazlara dönüştü.
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

“Dört katliam daha gerçekleşti”

SOHR, bugün Tartus, Lazkiye ve Hama vilayetlerinde üç yeni katliamın gerçekleştiğini bildirdi. 158 sivilin hayatını kaybettiği bu saldırılarda, ölenlerin büyük çoğunluğunu Alevi siviller oluşturuyor:

  • Tartus’ta 33 sivil; (Harisun’da 4, Ayn Baluc’da 1, El-Hatiriye’de 2, Baniyas/El-Kusur’da 13, Hirbet el-Senasil 3’de, Eskableh’te 1, Tanita’da 4, Barmaya’da 3, El-Kalu’da 2 kişi)
  • Lazkiye’de 52 sivil; (Zubar’da 1, El-Burcan Köprüsü’nde 6, Ruveymiya’da 4, Şanbutin’de 1, Berabişbu’da 8, Kabu el-Avamiya’da 23, Şerifa’da 3, El-Muhtariyye’de 6 kişi)
  • Humus kırsalındaki El-Hüseybiye’de 1 sivil,
  • Hama’da 7 sivil; (3’ü çocuk, 2 kadın olmak üzere, Resafa’da 7 kişi)
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Yargısız infazlar, zorla göç ettirme ve mülklerin yakılması

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sahil bölgesinde öldürülen sivillerin toplu mezarlara gömüldüğünü tespit ettiğini açıkladı.

Yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin, herhangi bir hukuki caydırıcılık olmaksızın yargısız infazlar, zorla yerinden etmeler ve mülklerin ateşe verilmesi gibi ihlaller gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirten SOHR, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Ayrıca, Şam yönetimine de çağrıda bulunarak, toplu infazları gerçekleştiren güvenlik güçlerinin yargılanmasını ve cezasızlık politikasına son verilmesini talep etti.

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SOHR verilerine göre, sivil can kayıplarının günlere ve bölgelere göre dağılımı şöyle:

  • 6 Mart: Humus’ta 1 can kaybı.
  • 7 Mart: Tartus’ta 62, Lazkiye’de 98 olmak üzere, toplam 160 can kaybı.
  • 8 Mart: Lazkiye’de 227, Tartus’ta 55, Hama’da 79, Humus’ta 5 olmak üzere, toplam 366 can kaybı.
  • 9 Mart: Tartus’ta 103, Lazkiye’de 194, Hama’da 6 olmak üzere, toplam 303 can kaybı.
  • 10 Mart: Lazkiye’de 79, Tartus’ta 92, Hama’da 86, Humus’ta 6 olmak üzere, toplam 263 can kaybı.
  • 11 Mart: Lazkiye’de 60, Tartus’ta 72 olmak üzere, toplam 132 can kaybı.
  • 12 Mart: Tartus’ta 49, Lazkiye’de 25, Hama’da 84 olmak üzere, toplam 158 can kaybı.
  • 13 Mart: Tartus’ta 33, Lazkiye’de 52, Hama’da 7, Humus’ta 1 olmak üzere, toplam 93 can kaybı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye sahil bölgesi alevi katliamı Lazkiye tartus hama humus suriye insan hakları gözlemevi
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