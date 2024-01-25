İsrailli Bakan: Rehineleri canlı getireceğime söz veremem

Hamas, İsrail ile rehine takasına ilişkin müzakereleri askıya aldı. İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamadığı bir kaynaktan aktardığına göre, Katar, Hamas’ın bu kararını İsrail’e iletti.

Habere göre, aynı kaynak, “Hamas, Katarlı arabuluculara, İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (rehine değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti” bilgisini verdi. Habere ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyerek, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında, "Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de 23 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Gazze'deki krizin tarafları arasında ciddi tartışmalar ve müzakereler yürütüyoruz. Filistinliler ile İsrail arasındaki arabuluculuk çabaları hala sürüyor ve sahadaki durum ne olursa olsun devam edecek” dedi.

Britanya, ateşkes için devrede Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Cameron'ın, bu kapsamda Gazze'ye yardımlar için Aşdod Limanı ve Kerem Şalom Sınır Kapısı dahil daha fazla geçiş noktasının kullanılması yanında su, yakıt ve elektrik tedarikinin normale dönmesi taleplerini tekrarlayacağı ifade edildi.

Rehine ailelerine: İsrail’in güvenliği dikkate alınacak

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin ailelerine, rehinelerin hepsini canlı olarak geri getireceğine söz veremeyeceğini söyledi.

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich pazartesi günü İsrail Meclisinde rehinelerin aileleriyle buluştu.

Görüşmede Gazze'deki rehinelerin geri getirilmesinin zorluklarına değinen Smotrich, "Kaçırılan tüm insanları canlı olarak evlerine geri getireceğime dair size söz veremem. Söyleyebileceğim şey şu ki, onları geri vermek için elimden geleni yapacağım. Her şeyi yapacağım ama İsrail'in çıkarlarını, güvenliğimizi ve uzun yıllar boyunca varlığımızı dikkate alacağım" dedi.

İsrailli rehine yakınları gösteriler düzenledi

İsrailliler son haftalarda Gazze'de rehine takası anlaşması ve ateşkes sağlanması talebiyle gösteriler düzenleyerek İsrail hükümeti üzerindeki baskılarını artırıyor.

Rehine yakınları ile onlara destek verenler, Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümete rehineleri kurtarmak için anlaşma yapma çağrısında bulundu.

Gazze'deki İsrailli rehineler Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verdikleri" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi rehin aldı. Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli rehine ve 240 Filistinli tutuklu karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli rehine bulunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)