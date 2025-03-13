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Yayın Tarihi: 13 Mart 2025 17:29
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2025 17:49
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CHP heyeti tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan üç belediye başkanı ile Gezi Parkı davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP heyeti tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti
*Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, tutuklu CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Gezi Davası’ndan hükümlü Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Günaydın'a, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Gökçek ile Zeynel Emre eşlik etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapıldı. Belediye başkanlarının mesajlarını ileten Günaydın, şunları söyledi: "Rıza Akpolat, 'Ben siyaseten buradayım, neden burada olduğumu biliyorum. Dışarıda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partimin bütün kadroları ile dayanışma içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili olarak da ne kadar çok sayıda üyemiz sandığa gider de oy kullanırsa o kadar mutlu olacağım ve bunun teşvikini herkese yapıyorum"

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"Gizli tanık beyanları nasıl alındı?"

Ahmet Özer ile görüşmesine dair değerlendirmede bulunan Günaydın, Özer hakkındaki iddianamenin günler sonra hazırlandığını ve tensiple İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine düştüğünü belirtti.

Alaattin Köseler hakkında da bazı medya kurumlarında yalan bilgiler paylaşıldığını belirten Günaydın, şöyle konuştu: "Gizli tanık beyanlarının nasıl alındığını biliyoruz. Dosyaya nasıl yakın ilgi gösterildiğini biliyoruz. Arkadaşlar da bunun farkındalar. İçeride dayanışma içerisinde kararlılıkla bulunuyorlar. Dışarıya mesajları da şudur; 'Siz dışarıda güçlü oldukça biz de burada güçlü olmaya devam ediyoruz."

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"Hep beraber Gezi'deydik"

Günaydın, son olarak Tayfun Kahraman'a değindi ve "Hep beraber Gezi'deydik. Gezi'de hiç kimse ne kamu malına ne de cana zarar vermek amacıyla beraber değildi. Böyle bir illiyet bağı ve böyle bir nedensellik tespit edilememişken 35 aydır Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın ve diğer arkadaşlarımızın içeride tutuklu bulunması kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla şunu söyleyelim ki adeta devirler değişiyor ama o devre tanıklık etmeye Silivri Cezaevleri kampüsü devam ediyor. Türkiye bir gün özgürleşecek, Türkiye adalete kavuşacak ve Silivri Cezaevi ve kampüsleri de artık insanların tutsak edildiği değil, tersine eğitim kurumları olarak çalışmaya devam edecek" dedi. 

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Rıza Akpolat Ahmet Özer tayfun kahraman
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