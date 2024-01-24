İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskılar tırmanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail'in son 24 saatte en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 255'e çıktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)