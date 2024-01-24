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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 12:46
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 12:50
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İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 255'e çıktı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı
Fotoğraf: AA Arşiv

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskılar tırmanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail'in son 24 saatte en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 255'e çıktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

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/haber/bati-seria-ve-dogu-kuduste-5-bin-755-filistinli-gozaltina-alindi-290352
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/haber/bati-seria-ve-dogu-kuduste-4-bin-630-filistinli-gozaltina-alindi-289575
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14 Aralık 2023
/haber/bm-2023-bati-seriadaki-en-kanli-yil-oldu-289271
KRONOLOJİ
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2022'ye
7 Aralık 2017
/haber/israil-filistin-sorununun-tarihcesi-1897-den-2022-ye-192219
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