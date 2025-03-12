Suriye'de Kürtler, Alevi katliamlarına karşı sokağa çıktı

Suriye'de Alevilere yönelik katliamlara bugün yenileri eklenirken Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne (AANES) bağlı kentlerde katliamların durdurulması için hükümetin harekete geçmesi talebiyle gösteriler başladı.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar: Can kaybı 1383’e yükseldi

Geçtiğimiz hafta Şam'daki geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi tarafından imzalanan 8 maddelik anlaşmanın Suriye'nin genel siyasetine olası etkileri üzerine yorumlar sürerken Özerk Yönetim kentlerinde halk katliamları protesto için sokaklara çıkmaya başladı.

Hesekê: Yürüyüş ve miting

Hasekê'de yürüyüşçüler katliamda öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı

ANHA'nın haberine göre, Çarşamba günü Rojava kentlerinden Hesekê’nin Til Hecer mahallesindeki Kevok Kavşağı’ndan yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, katliamlarda öldürülenlerin posterleriyle Miftî mahallesindeki Şehit Serhed Kavşağı’nda toplananlara katıldılar ve yürüyüş mitinge dönüştü.

"Katliam tüm insani inanç ve değerlere karşı"

Mitingde konuşan Kongra Star üyesi Beyan Xelîl, katliamın "insanlık dışı" olduğunu, "tüm inançların ve insanlık değerlerinin çiğnendiğini" söyledi. Uluslararası topluma çağrı yapan Beyan Xelîl, "önüne geçilmemesi durumunda katliamların artabileceği" uyarısında bulundu.

Hesekêliler adına konuşan Ferhan Daûd ise yıllardır sivillere yönelik saldırıların durmadığını belirterek, “Suriye’nin kıyılarında yaşananlar Efrîn ve Serêkaniyê’de yaşananlardan farksızdır. Bu katliamlar doğrudan Türk devletinin desteğiyle yapılmaktadır.” dedi.

Miting, Suriye halklarının birliğini vurgulayan sloganlarla son buldu.

Qamişlo: Halk Alevi katliamını lanetledi

Qamişlo'da öldürülen genç kadınların fotoğrafları taşındı

Qamişlo halkı da Suriye'nin batı kıyısındaki Tartus ve Lazkiye kentleri ve kırsal bölgelerinde Alevi halkına yönelik katliamı kitlesel yürüyüşle kınadı. Yürüyüşçüler, Suriye halkını korumak için bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Qamişlo Meclisi öncülüğünde Suriye'nin kıyı kentlerindeki Alevi halkına yönelik katliamı kınamak amacıyla düzenlenen kitlesel yürüyüş Soni Meydanı'ndan başladı.

Yürüyüşe, Qamişlo kenti, ilçeleri ve kırsalında yaşayan yüzlerce kişi, sivil toplum örgütü üyeleri, Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcileri katıldı.

Alevi halkına yönelik vahşet görüntülerin yer aldığı pankartlarla kınanırken "Şiddete hayır", "Hepimiz biriz, Suriye halkı birdir" sloganları atıldı.

Şehitler Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından yapılan saygı duruşunu takiben Qamişlo Meclisi Eş Başkanı Hêvî Mihemed Kürtçe, Meclis Eş Başkan Yardımcısı Ehmed Ebûsi Arapça açıklamayı okudu.

"Baas'ın devrilmesinden sonra hiçbir değişim yaşanmadı"

Açıklamada, Baas rejiminin devrilmesi ve yeni hükümetin 27 Kasım 2024'te göreve gelmesinden bu yana Suriye'de hiçbir değişim yaşanmadığı belirtilerek, "Suriye halkı ölümle karşı karşıyadır. Suriye halkının kültürel, dini ve sosyal özgünlüğüne ve özerkliğine saygı gösterilmemiştir. Yeni Suriye hükümetinin Suriye halkına liderlik edemeyeceği ve onun geleceğini inşa edemeyeceği açıktır. Tek çözüm Demokratik Ulus projesidir. Çünkü Suriye'de çözümün anahtarı demokratik ulustur.” denildi.

"Baas rejimi gerekçesiyle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar öldürülüyor"

Açıklamada, son dönemde tüm dünyanın gözü önünde Banyas, Tartus, Cebel, Hama ve Humus gibi kentlerde Alevilere yönelik katliamların yaşandığı belirtilerek, "Baas rejimiyle bağlantılı oldukları bahanesiyle saldırıyorlar. Ama gerçekte durum böyle değil. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar katlediliyor” denildi.

"Suriye halkını koruma komitesi kurulsun"

Açıklamanın sonunda, “Kamuoyunu ve uluslararası güçleri vicdan görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Suriye halkını korumak için acilen bir komite kurulmalıdır. Bu katliamı gerçekleştirenler adalete teslim edilmeli” denildi.

Kobanê: Halk Alevi katliamına karşı yürüdü

Kobanê'de yürüyüş Özgür Kadın Meydanı'ndan Barış Meydanı'na kadar sürdü

Fırat Kantonu’na bağlı Kobanê’de yüzlerce kişi, Suriye’nin kıyı kentlerindeki Alevilere yönelik katliamı protesto için yürüdü.

Kobanê kent merkezindeki Özgür Kadın Meydanı’nda başlayan yürüyüş Barış Meydanı’na kadar sürdü. Meydanda düzenlenen mitingde konuşma yapan Fırat Kantonu Önder Abdullah Öcalan İçin Özgürlük İnisiyatifi Sözcüsü Ayşe Efendi sivillere yönelik katliamı kınadı, katliam gerçekleştirenlerden hesap sorulmasını istedi.

Tüm halklara, özellikle Alevi halkına yönelik katliamların artık bitmesi gerektiğini vurgulayan Ayşe Efendi, “Suriye’nin tamamında barış ve istikrar hakim olmalı. Devrimin başında da barış ve istikrar istediğimizi belirttik. Suriye halkları el ele vererek, devrimin başlıca amacı olan barış ve istikrarı gerçekleştirmeli” diye konuştu.

Konuşmanın ardından miting, sloganlarla son buldu.

(AEK)