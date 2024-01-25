İsrail, yerleşimcilere “tanksavar füzeleri” dağıtacak

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim yerlerindeki "sivil güvenlik birimlerini" tanksavar füzelerle silahlandıracağı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına benzer bir saldırının, Batı Şeria'da gerçekleşmesini önlemek için yerleşim yerlerine tanksavar füzeleri dağıtmayı planlıyor. Haberde, İsrail ordusunun silahlandırma planının, yerleşim yerlerine araçlarla yapılabilecek bir baskın senaryosuna hazırlık amacı taşıdığı ifade edildi.

İsrail ordu yetkilileri, planın varlığını doğruladı. Haberde, üst düzey güvenlik yetkililerinin onayının beklendiği aktarıldı. İsrail ordusu merkez komutanlığı altında faaliyet gösteren "sivil güvenlik birimlerinin" komutanlarının ve İsrail ordusunun yerleşim yerlerindeki koordinatörlerinin söz konusu tanksavar füzelerinden sorumlu olacağı kaydedildi.

Gazze'deki işgalini derinleştiren İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 sonrasında Batı Şeria’daki “sivil güvenlik birimlerine”, takviye amacıyla aralarında binlerce tabanca, M-16 yarı otomatik tüfek ve makineli tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat dağıtmıştı.

Filistin’den “çılgınlık” yorumu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcileri silahlandırmasını "çılgınlık" olarak niteledi ve bunun şiddet döngüsünü körükleyeceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma yerleşimcilerin silahlandırılmasını önlemek için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yerleşimlerin sözde güvenlik alarmıyla silahlandırılmasına” yönelik İsrail basınında çıkan haberlerin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

“Yıkım, soykırım ve zorla yerinden etme”

Yerleşimcilerin silahlandırılması adımının "işgal altındaki Batı Şeria'daki yangını körükleyeceği ve ülkeyi bitmeyen bir şiddet döngüsüne sürükleyeceği" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "yıkım, soykırım ve zorla yerinden etmeyi" işgal altındaki Batı Şeria'da da uygulamak istediğine işaret edildi.

Bakanlık, "Bu çılgın fikir, faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in direktiflerinin ve onun yerleşimci milisleri ve onların terörist unsurlarını silahlandırmaya yönelik ırkçı uygulamalarının bir uzantısıdır" dedi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)