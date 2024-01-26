“İsrail, soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullanıyor”

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalayarak, aç bırakarak ve tedaviyi engelleyerek soykırım yapıyor” dedi.

İsrail'in dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, “İşgalci İsrail, rekor sayıda soykırım suçu gerçekleştirmek için açlık silahını kullanıyor” değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusunun dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce insana karşı düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı.

İsrail, barınma merkezinin boşaltılmasını istedi İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait barınma merkezindeki Filistinlilerden burayı boşaltmalarını istedi. İsrail ordusu, UNRWA eğitim merkezindeki yerinden edilmiş kişileri telefonla aradı, bugün yerel saatle 17.00'ye kadar yaya olarak eğitim merkezini boşaltmalarını istedi. Barınma merkezini terk eden ve Refah'a ulaşmayı başaran bazı Filistinliler AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin kendilerini tanıması için kimlik kartlarını göstererek çıktıklarını, Aksa Üniversitesi, El-Kadisiyye mevkisi ve UNRWA eğitim merkezi çevresinde 50'den fazla tank ve askeri araç gördüklerini anlattı. İsrail güçleri dün, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulunmuştu. UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 24 Ocak'ta bir UNRWA eğitim merkezini hedef aldığına işaret etmiş ve "Binlerce kişiye ev sahipliği yapan eğitim merkezimizin bulunduğu bölgede son günlerde çatışmalar yoğunlaşırken, dün iki top mermisinin isabet edip alev alan merkezde 12 kişinin öldüğü doğrulandı. 15'inin durumu kritik 75'ten fazla kişi yaralandı" dedi.

“Uluslararası insancıl hukuka uyma” çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Han Yunus'ta Birleşmiş Milletlere (BM) ait merkeze yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınandı.

Açıklamada, Gazze'de BM'ye ait merkezlerin ve çalışmaları bölgedeki sivil halk için hayati önem taşıyan insani yardım çalışanlarının korunması gerektiği vurgulandı. Fransa'nın insani yardım çalışanlarını desteklemeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Sivil halkın korunması hem ahlaki bir zorunluluk hem de uluslararası bir yükümlülük" dendi.

Açıklamada, İsrail'den "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyması" istendi. İnsancıl hukukun ayrım, gereklilik, orantılılık ve tedbir ilkelerinin gözetilmesini kapsadığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'den bu yönde önlemler alması talep edildi.

Açıklamada, "Gazze'deki sivil halkın acılarına son verecek tek şey olan kalıcı bir ateşkes için derhal harekete geçilmeli" vurgusu yapıldı.

İsrail ordusu önceki gün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini vurdu.

“İnsani araya ihtiyaç var”

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail’e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

Baerbock Gazze’deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Han Yunus’taki insanların içinde bulunduğu çaresiz durumdan son derece endişe duyduğunu belirten Baerbock, "Kendini savunma hakkı için de kurallar vardır ve uluslararası insancıl hukuk teröristlere karşı mücadelede de geçerlidir. İsrail, dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi aynı şekilde bunlara uymalıdır" ifadesini kullandı.

Baerbock İsrail'in "acilen daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermesi ve operasyonlarını buna uyarlaması gerektiğini" vurguladı: "Yüzbinlerce insan İsrail'in talimatıyla Gazze'nin güneyine, özellikle de BM tesislerine ve diğer yerlere sığındı. Bu insanlar kolayca ortadan kaybolamazlar. Bu nedenle bu yerleri terk etme çağrısı yeterli değildir; bilakis çatışmalarda insani araya ihtiyaç duyuluyor. Tüm esirlerin serbest bırakılması için de..."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)