BM: İsrail’in sivilleri bombalaması savaş suçu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in Han Yunus'a yönelik yoğun bombardımanının devam ettiğini açıkladı.

Genel Sekreter Yardımcısı, “İsrail'in, kapana kısılmış insanlardan bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır” dedi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, saldırıyla ilgili açıklamasında, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin de yaralandığını belirtti.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de bunun sadece vicdansızlık olmadığına dikkati çekerek, “Bu aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü uyarınca çok ciddi bir uluslararası suçtur” diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan iki hastanenin çevresini hedef aldığını ve bu hastanelere giden yolları kestiğini duyurmuştu.

“Hastane çevresine ateş açılıyor” Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi çevresini yoğun bir şekilde hedef aldığını söyledi. Kudra, "İsrail insansız hava araçları, iki hastanenin avlusuna ve binalarına yoğun bir şekilde ateş açıyor. İşgal güçleri de bu iki hastaneye giden yolları keserek ambulansların hareket etmesini engelliyor" dedi. Hastanelerde bulunan yüzlerce sağlık ekibi ve hastaların hayatının ciddi tehlikede olduğunu belirten Kudra, iki hastanenin de tedavi kapasitelerinin zayıf olduğunu, İsrail güçlerinin tıbbi yardım, gıda ve yakıtın hastanelere ulaşmasını engellediğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerindeki hastanelere yaptığının aynısını güneydeki hastanelere yapmasından endişe duyduğunu birçok kez belirtmişti. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin önce çevrelerini bombalamış sonra doğrudan hedef almış, kuşatmış, baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları alıkoymuştu. İsrail ordusu, 110 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 150 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 112 ambulansı kullanılamaz hale getirdi ve 337 sağlık çalışanını öldürdü.

DSÖ: Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta devam eden ağır bombardıman ve sivillerin öldürülmesinin dehşet verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi alıntılayarak İsrail'in Han Yunus'ta devam ettirdiği yoğun saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Gazze'nin Han Yunus bölgesinde devam eden ağır bombardıman, (İsrail tarafından) tahliye emirleri ve sivillerin öldürülmesi sadece dehşet verici" diye yazdı.

DSÖ ekibinin sivillerin barındığı eğitim merkezinde bugün meydana gelen patlamada yaralananlara yardım etmek için UNRWA misyonuna katıldığı yer alan paylaşımda, saldırılarda sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı mesajı da yer aldı.

30 bin yerinden edilmiş Gazzeliyi barındırıyor

Lazzari'nin paylaşımında da Gazze'de yine korkunç bir gün yaşandığı ve öldürülenlerin sayısının açıklanandan daha fazla olabileceği yer aldı.

Han Yunus'ta dün İsrail ordusu tarafından vurulan UNRWA'ya ait mesleki eğitim merkezinin 30 bin yerinden edilmiş Gazzeliyi barındırdığınu ve UNRWA'nın en büyük tesislerinden biri olduğunu belirten Lazzari, "Yerleşke açıkça işaretlenmiş bir BM tesisidir ve tüm tesislerimizde olduğu gibi koordinatları İsrailli yetkililerle paylaşıldı. Bir kez daha savaşın temel kuralları açıkça hiçe sayıldı" dedi.

ABD: Siviller korunmalı ve BM tesislerine saygı duyulmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef almasından üzüntü duyduklarını söyledi.

Patel, İsrail'e her görüşmelerinde sivillerin hedef alınmaması konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti: "Han Yunus'ta BM eğitim merkezine yapılan saldırıdan üzüntü duyduk. Bunu daha önce de söyledik, (Gazze'de) siviller korunmalı ve BM tesislerine saygı duyulmalı."

Patel ayrıca bölgede görev yapan insani yardım kuruluşu çalışanlarının da korunması ve bu faaliyetlerin hedef alınmaması gerektiğini kaydetti.

UNRWA: 340 Filistinli öldürüldü Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de güvenli bir yer arayışıyla UNRWA tesislerine sığınan 340 Filistinlinin öldürüldüğünü, 1100'den fazlasının da yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'nde UNRWA bünyesindeki çoğu okulun barınma merkezlerine dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, bu merkezlerde 1,2 milyon yerinden edilmiş kişinin kaldığı kaydedildi. "Eğitim tesislerine ve BM binalarına yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'de eğitim altyapısının zarar gördüğü veya çöktüğü, Gazze genelindeki okul binalarının yüzde 75'inin saldırılardan etkilendiği belirtildi. Gazze'de çok sayıda yüksek öğretim kurumunun da zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "Üç aydan uzun süredir 625 binin üzerinde öğrenci ve 22 bin 564 öğretmen eğitimden ve güvenli yerden mahrum" dendi. Gazze Şeridi'nde UNRWA bünyesindeki tüm okulların kapatıldığı, bu okullarda eğitim gören 300 bin çocuğun da eğitim alamadığı belirtildi: "Tüm gözler Gazze'deyken, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle güvenli eğitime erişim sekteye uğradı." Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da en az 782 bin öğrencinin, hareket kısıtlılığı, artan şiddet ve İsrail güçleri ile yerleşimcilerin rahatsız etmesinden korkma gibi durumlardan etkilendiğine dikkati çekildi. Batı Şeria'da BM okullarında görevli personelin işyerlerine ulaşamaması nedeniyle okulların yakın çevresinden ek öğretmenler görevlendirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)