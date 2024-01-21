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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2024 09:44
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“Gazze’nin kuzeyinde kıtlık yaşanıyor”

Filistin Kızılayı, İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellemesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze’nin kuzeyinde kıtlık yaşanıyor”
Fotoğraf: AA

Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum hakkında bilgi verdi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, kuzey bölgelerde yaşayan 800 bin Filistinlinin temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum olduğu ve bölgede kıtlık yaşandığı aktarıldı.

Su için saatlerce kuyrukta bekliyorlar

Sahadaki Kızılay ekiplerinin aktardığına göre, Gazze kentinde yaşayanların artık her türlü tahılı ekmek yapımında kullanmak zorunda kaldığı ve insanların bir miktar su alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği ifade edildi.

Gazze kenti ile kuzeydeki kentlerde kirliliğin had safhaya ulaştığı ve bu yüzden salgın hastalıların yayılma riskinin arttığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric son açıklamasında, BM'nin Gazze'nin kuzeyine yapacağı insani yardımların İsrail'in engeline takıldığını aktararak, “Ocak ayının ilk iki haftasında planlanan 29 teslimattan sadece yedisinin tamamen veya kısmen gerçekleştirilebileceğini” söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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