İmamoğlu'ndan Köksal'a tepki: Ya başka bir iş ya da başka parti bulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, dün (6 Mart) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı seçim koordinasyon merkezi açılışında DEM Parti'yi hedef alarak, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" dedi.

#YerelSeçim2024 🗳️ CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, Özgür Özel'in de katıldığı seçim koordinasyon merkezi açılışında sarf ettiği "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerine tepkiler sürüyor. pic.twitter.com/IqLo4J1Z9P — bianet (@bianet_org) March 7, 2024

— bianet (@bianet_org) March 7, 2024

Köksal'a sosyal medyada tepki gösterilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" dedi ve Köksal'ı ‘sürçülisan oldu' diyerek savundu.

Köksal, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım” dedi.

Özel: Belediye başkanları taahhütname imzalayacak

Köksal'ın tartışma yaratan sözlerine tepkiler bugün de devam etti. CHP Lideri Özel bugün Kütahya'daki seçim mitinginde "8 Mart'tan itibaren bütün belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacak" dedi.

Taahhütnamenin mal varlığının yanı sıra bir takım haklara dair olacağını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Örneğin mal varlığını seçildiğinde belediyenin kapısına açacağım diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca CHP'li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken, kreşler yaparak onları sosyal yaşamı katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar, hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Ve dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı; CHP'li belediyeler, kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın, belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler."

İmamoğlu: Terörist diyenlerle aynı akıl

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Köksal'ın sözlerine dair açıklama yaptı.

#YerelSeçim2024 🗣️ Ekrem İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'a tepki: "'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeyi almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." pic.twitter.com/IQFyjCGQ0a — bianet (@bianet_org) March 7, 2024

Yenilenen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan İmamoğlu, "Bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP’liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, ‘Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeyi almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

Köksal'ın ayrımcı sözlerinin iktidarın ayrımcı diliyle aynı olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, ‘vatan haini’, ‘terörist’… Bunu diyen ile bu akıl aynı akıl. Öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün 1920’de TBMM’yi toplarken -herkesi kucakladı, çağırdı ya- o kültürü temsil eden Atatürk’ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net.”

CHP, 2019'da Afyon'da aday göstermedi

2019 yerel seçimlerin CHP, Afyon’da aday göstermedi ve İYİ Parti adayını destekledi. İYİ Parti ise seçimde 39,7 oy aldı. CHP’nin İl Genel Meclis’indeki oy oranı da 11,97 oldu.

(RT)