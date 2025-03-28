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HABER
Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 12:29
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 15:40
3 dk Okuma

Avukat İnan: OYAK, Diyarbakır’da 250 dönümlük ormanı yok edecek

Diyarbakır Barosu, OYAK'ın köy mezarlığını da kapsayan ve 2021’de “ÇED olumlu raporu” verilen maden projenin durdurulması için yargı yoluna başvurmaya hazırlanıyor. Avukat İnan, "Bu rant sistemi; mezarların, yaşam hakkının ve barınma hakkının yok olup olmamasını umursamıyor sadece kar etmeyi amaçlıyor" dedi.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
Avukat İnan: OYAK, Diyarbakır’da 250 dönümlük ormanı yok edecek
*Fotoğraf: MA

Türkiye’nin en büyük üçüncü çimento fabrikası OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çömçeli Mahallesi’nde 250 dönümlük orman arazisi üzerine pomza (ponza) ocağı kuruyor.

37 yıl sürecek proje için geçtiğimiz günlerde (25 Mart) köye 150 metre mesafedeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldı.

Ağaç kesimine engel olmak isteyen köy halkının üstüne ise jandarma ateş açtı.

Köy mezarlığının yarısını kapsayan, 2021’de “ÇED olumlu raporu” (Çevresel Etki Değerlendirmesi) verilen projenin durdurulması için Diyarbakır Barosu yargı yoluna başvurmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Komisyonu’ndan avukat  Ahmet İnan, dört yıl önce “ÇED olumlu” raporununun prosedür gereği muhtarlıkta askıya çıkarıldığını, kısa süre sonra indirildiğini ve köy halkının projeden habersiz olduğunu söyledi.

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"Başka madenler de çıkaracaklar"

Şirketin, inşaat sektöründe yapıların dayanıklılığını artırmak için kullanılan volkanik bir kaya türü olan pomza taşı çıkaracağını belirten İnan, “Projede pomza çıkarılacağı ifade ediliyor ama ben sadece pomza çıkaracaklarını sanmıyorum çünkü bunca maliyeti göze almaya değecek kadar değerli değil. Ayrıca orada başka madenlerin de olduğu biliniyor, muhtemelen başka madenler çıkarılacak" dedi.

"Kimyasallar toprağa ve içme suyuna karışacak"

İnan, maden çıkarma faaliyetlerinin çevreye ve halk sağlığına etkilerine de değindi ve şunları söyledi:

“Pomza taşı çıkarıldığında kullanılan kimyasalların toprağa ve içme suyuna karışıyor. Mesela yer altından çıkarılan maden, toprağıyla beraber çıkıyor. Yer altından çıkarılan maden bir yerde istifleniyor, sonra bir yağmur yağıyor. Bu istiflenen maden ve toprak birikintisinin içindeki zehirli kimyasal ürünler, sızıntı oluşturuyor. Sızıntı da yer üstündeki bir dereye ya da yakındaki yerleşim yerine doğru gidiyor veya yeraltı sularına karışıyor.”

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"Evin 150 metre yakınında dinamit patlatacaklar"

Madeni çıkarmak için bölgede “patlatma” işleminin yapılacağını belirten İnan, şöyle devam etti:

“Proje dosyasında, ocağa en yakın hane 150 metre mesafede diye yazıyor. 150 metredeki evde nasıl ayakta kalacak, evdekiler nasıl yaşayacak? Evinizin 150 metre yakınında dinamit patlatılacak, kapınızı açamazsınız.

‘Biz toz modellemesi, hava modellemesi yapıp bu tozun oluşmasını engelleyeceğiz’ diye taahhüt ediyorlar. Ama bunun sadece kağıt üzerinde olduğunu biliyoruz.”

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"Su deposunun yanında patlatacaklar"

“Patlatma”ların tehlikelerine de dikkat çeken İnan, şu örnekleri verdi:

“Patlatma, eğer yer altı akiferlerine (su taşıyan malzemenin yer altı tabakası) denk gelirse o suyu kurutuyor. Mesela su havzası koruma kanununda ‘belli bir kilometreye kadar tescilli su havzalarının yakında maden faaliyeti yapamıyorsun’ diye yazıyor. Ama Türkiye'de tescilli su havzaları, su havzalarının yüzde birini bile oluşturmuyor. Köyün 118 metre yakında su deposu var. Burası tescillenmedi diye gelip oranın yanında patlatacaklar.”

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"Jandarma ateş açtı"

İnan, 25 Mart günü yaşanan olaya ilişkin de bilgi verdi. Köy halkının ağaç kesimine engel olmak için toplandığını söyleyen İnan, jandarmanın ateş açtığını belirtti:

“Köylüler o ormanda ağaçların dibinde bekliyor, bırakmıyor. Jandarma; çocukların, kadınların, yaşlıların olduğu alanda saatlerce havaya ateş açıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu görevi kötüye kullanmadır. Korkuyla tepeden düşenler de vardı. Bazı kadınlar, kolluk güçleri tarafından şiddete de maruz kaldıklarını söylüyorlar.

Ayrıca bu ormanlık alanın içinde köy mezarlığı da var. O mezarlıklar da proje kapsamında kalıyor. Bu rant sistemi; mezarların, yaşam hakkının ve barınma hakkının yok olup olmamasını umursamıyor sadece kar etmeyi amaçlıyor."

(DT/RT)

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İstanbul
Diyarbakır Barosu
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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