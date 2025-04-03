Emniyet’ten “gözaltında cinsel saldırı’ iddialarına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada gündeme gelen gözaltında cinsel saldırı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğu vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür iddiaların kurumlarını hedef aldığını belirterek, "Bu iftiraları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

“Suç duyurusu yapıldı”

Müdürlük tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı

(EMK)