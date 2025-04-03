ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 08:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 08:58
1 dk Okuma

Emniyet’ten “gözaltında cinsel saldırı’ iddialarına açıklama

Emniyet yetkilileri, bu tür iddiaların kurumlarını hedef aldığını belirterek, "Bu iftiraları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Emniyet’ten “gözaltında cinsel saldırı’ iddialarına açıklama
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada gündeme gelen gözaltında cinsel saldırı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğu vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür iddiaların kurumlarını hedef aldığını belirterek, "Bu iftiraları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi. 

 “Suç duyurusu yapıldı”

Müdürlük tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı
Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı
27 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gözaltında taciz İBB operasyonu
ilgili haberler
Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ standına bıçaklı saldırı
3 Nisan 2025
/haber/trabzonda-imamogluna-ozgurluk-standina-bicakli-saldiri-306116
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
3 Nisan 2025
/haber/imamoglu-protestosunda-tutuklanan-ogrenci-bipolar-hastasiyim-ilaclarim-verilmiyor-306098
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ standına bıçaklı saldırı
3 Nisan 2025
/haber/trabzonda-imamogluna-ozgurluk-standina-bicakli-saldiri-306116
İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor
3 Nisan 2025
/haber/imamoglu-protestosunda-tutuklanan-ogrenci-bipolar-hastasiyim-ilaclarim-verilmiyor-306098
Sayfa Başına Git