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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 08:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 08:31
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TRT, Andıç ve Kuzum’u da diziden çıkardı

TRT, "boykot" açıklaması yapan Aybüke Pusat'a destek veren Andıç ve Kuzum'u da iki farklı projeden çıkardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TRT, Andıç ve Kuzum’u da diziden çıkardı

TRT, Muhabir dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç'ı, oyuncu Aybüke Pusat'a verdiği destek nedeniyle kadrodan çıkardı. Aybüke Pusat, gençlerin 2 Nisan'da yaptığı "boykot" çağrısına destek vermişti. 

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TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, CHP'nin boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle projeden uzaklaştırılmıştı. Pusat'a destek veren Boran Kuzum da, TRT tabii platformunda yayınlanacak 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

*Furkan Andıç

Son olarak, Muhabir dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç da aynı gerekçeyle kadrodan ayrıldı. Andıç'ın sevgilisi Pusat'a sosyal medyada "Yanındayım gülüm" diyerek destek vermesi, diziden çıkarılmasına neden oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Andıç sete çıktıktan saatler sonra işinden oldu.

SO Medya imzalarıyla çekilen Muhabir dizisinde Andıç'ın iki günlük çekimleri iptal edildi ve yerine yeni bir oyuncu bulunana kadar prodüksiyon durduruldu. Aynı zamanda, Bir Ruh Macerası dizisinde Şasa'nın ilk eşi, yönetmen Atıf Yılmaz'ı canlandırması planlanan Boran Kuzum'un da projeden ayrıldığı bildirildi.

*Boran Kuzum

Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz ve Saadet Işıl Aksoy gibi isimlerin yer alacağı dizi için çekimlerin başlaması planlanıyordu. Ancak, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT'nin dijital platformu tabii, Kuzum'a 'gündem nedeniyle' kendisiyle çalışamayacaklarını bildirdi.

Boran Kuzum, son dönemde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirmiş ve boykot çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a "Canım, güzel insan" notuyla destek vermişti.

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(EMK)

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